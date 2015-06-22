Лучший подарок – квартира

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Чингиз КАРИПХАНОВ, Кокшетау
Новоселов поздравил аким области Сергей Кулагин, который отметил, что в преддверии праздника кокшетаусцам представилась прекрасная возможность еще раз выразить уважение и признательность врачам, медсестрам, санитарам и другим работникам сферы здравоохранения. Труд медицинских работников – это высочайшее служение во благо людей. Строительство инициировал главный врач Акмолинской областной больницы, депутат облмаслихата Серик Аяганов. Его идея нашла у властей понимание и поддержку, деньги в сумме 387 млн тенге были выделены из областного бюджета. Возведение двух 18-квартирных домов началось в мае прошлого года, завершилось в декабре. Затем здесь были проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Дома находятся на территории облбольницы и на ее балансе.

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