​Лучший подарок – улыбки детей

Ребята побывали на экскурсии в познавательно-развлекательном парке чудес. Здесь представлены 35 интерактивных экспозиций, с которыми можно взаимодействовать: исследовать, разбирать, собирать. В «Лаборатории чудес» можно также самостоятельно провести занимательные опыты по физике.

Побывав в роли исследователей-испытателей, дети «примерили» на себя профессию повара. Под руководством шефа одного из самых популярных ресторанов города они учились готовить изысканные закуски и горячие блюда, которые потом с удовольствием дегустировали. Затем юных кашеваров пригласили в зал ресторана, где для них был накрыт праздничный стол.

Устраивать праздники для детей, которые особенно нуж­даются в заботе и внимании, «Аяла» старается как можно чаще. Так, Всемирному дню экскурсовода предшествовал День спонтанного проявления доброты, также подаривший детям радость и улыбки. Тогда для воспитанников алматинской школы-интерната № 10 была организована развлекательная программа с конкурсами, играми, танцами, аниматорами.

– Счастливые лица детей – для нас лучший подарок, – сказала президент фонда Айдан Сулейменова.

Кстати, благодаря «Аяле» совершенствовать свои кулинарные способности воспитанники областного детского дома № 1 теперь могут в стенах родного учреждения: в прошлом году в детском доме была открыта комната социально-бытовой ориентации. На средства спонсоров фонд оснастил ее кухонной мебелью, укомплектовал всей необходимой электротехникой и посудой.