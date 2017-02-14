Лучший телевизионный сюжет выбирают в Казахстане

В Казахстане выбирают лучший телевизионный сюжет. Организаторами выступают Қазмедиа орталығы совместно с Министерством информации и коммуникаций РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
"По условиям конкурса участники могут присылать материалы, вышедшие в эфир в течение прошлого года. Всего в первой национальной премии "Тұмар" заявлено 12 номинаций. Среди них – лучшее документальное кино, социальный проект, информационно-аналитическая программа и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте tumar.kz. Выбирать победителей будет компетентное жюри, в числе которых именитые представители казахстанского телевидения", – говорится в распространенной информации.
По мнению официального представителя МИК РК Арсена Бектасова, это будет способствовать повышению квалификации телевизионных журналистов.
"Мы планируем отметить как журналистов на республиканском уровне, так и на региональном. Две номинации посвящены региональным работам. По количеству работ ограничений нет. Все работы присылаются в Казмедиа центр. Подробная информация находится на сайте tumar.kz", – сказал Бектасов.