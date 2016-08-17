​Лучший телохранитель

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Фарида АХМЕТОВА
фото организаторов турнира

Сегодня Служба государственной охраны страны представляет собой мощное боевое ведомство, в котором профессиональной подготовке сотрудников уделяется особое внимание, поэтому ежегодно совершенствуются и условия турнира. Как рассказали в пресс-службе СГО, одна из основных целей турнира – повышение мастерства сотрудников и военнослужащих. В нынешнем году приоритетное внимание уделялось профессиональной подготовке, владению специфическими навыками как сотрудников СГО, так и военнослужащих президентских полков «Айбын» и «Батыр».

Обращаясь к участникам соревнований на церемонии открытия турнира, начальник Службы государственной охраны генерал-лейтенант Амантай Куренбеков отметил, что обеспечение безопаснос­ти охраняемых лиц – работа, требующая большой ответственности. Для этого прежде всего необходима высокая профессиональная выучка, умение действовать на упреж­дение. Он также подчеркнул, что в текущем году сотрудники службы показали очень хорошую результативность в различных спортивных состязаниях международного уровня.

В турнире приняли участие 14 сборных команд структурных подразделений СГО РК. Боевую и спортивную готовность участников оценивала судейская коллегия, в состав которой вошли руководители и высококвалифицированные сотрудники ведомства. В ситуациях, приближенных к реальным, участники продемонстрировали приобретенные ранее знания, навыки и умения по тактике и технике пешего сопровождения, на специальной полосе препятствий, по прикладному биатлону, по отражению нападения в различных ситуациях, а также приемы самозащиты. Все команды показали отличную подготовку и боевую выучку, выдержку и сплоченность.

Турнир по служебному многоборью «Телохранитель-2016» завершился вручением памятных призов и подарков победителям, а также всем участникам соревнования. 

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