​Lufthansa опять забастует

По информации газеты Bild, которая цитирует письмо, «о длительности и охвате каждой конкретной меры протеста Lufthansa AG проинформируют за несколько часов до начала акции». Профсоюз, напомним, уже организовывал забастовку с 6 по 13 ноября. Тогда были отменены почти 4 700 рейсов, 550 тыс. пассажиров пришлось либо отказаться от полета, либо ждать.

Тарифные переговоры между Lufthansa и UFO, как сообщает РИА «Новости», длятся около двух лет, профсоюз выступает против сокращения пенсий, в том числе ранних – в связи с физической нагрузкой бортпроводники имеют в Германии право уйти на пенсию в 56 лет (официальный возраст – с 65 лет).

По мошеннической схеме

В третьем по величине активов банке Индии – Baroda – разоблачена мошенническая схема, позволившая отмыть порядка 1 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Центрального бюро расследований (ЦБР) Индии.

«Беднейшие представители индийского общества – рикши, уличные разносчики, мусорщики и домохозяйки – были зарегистрированы в качестве директоров 59 фирм, – заявил он. – На них были открыты счета в банке на общую сумму свыше 930 миллионов долларов».

Как утверждает представитель спецслужбы, за вознаг­раждение в размере около 150 долларов в месяц счетами псевдопредпринимателей, живущих в трущобах, пользовались реальные экспортеры и импортеры, чтобы выводить деньги за пределы страны и отмывать нелегальные доходы.

Преступная схема была запущена в мае прошлого года по инициативе ряда индийских предпринимателей, работающих с Гонконгом и Дубаем, при попустительстве высших должностных лиц банка. Вся группа арестована и уже дает показания, при этом следователи не исключают, что число подозреваемых существенно расширится.

Природа мстит жестоко

Свыше 606 тыс. человек погибли за 20 лет из-за бедствий, вызванных климатическими изменениями. В результате государства потеряли в общей сложности до 6 трлн долларов, говорится в докладе, подготовленном Офисом ООН по уменьшению опасности бедствий (БСРБ).

По данным БСРБ ООН, на которые ссылается РИА «Новости», более 90% всех крупных катастроф, произошедших за последние 20 лет, были вызваны метеорологическими и природными катаклизмами. Больше всего от них страдают США, где произошло 472 подобных случая, Китай (441), Индия (288), Филиппины (274) и Индонезия (163).

Финансовые потери государств из-за природных катастроф также значительны, однако в большинстве случаев реальные цифры замалчиваются. Так, 1,891 трлн долларов, которые страны потеряли из-за катаклизмов за 20 лет, на самом деле представляют лишь 35% от вероятной общей суммы.

Клонирование – на поток

В китайской провинции Тяньцзинь планируют построить самый большой в мире завод по клонированию животных, сообщил управленческий комитет Тяньцзиньской зоны экономического и технического развития. Предприятие, в строительство которого планируется инвестировать около 31,3 млн долларов, будет включать в себя лабораторию, центр клонированных животных, «генный банк» и выставочный зал.

Комитет по развитию провинции подписал соглашение с компанией Yingke Boya Gene Technology, принадлежащей китайской группе Boyalife, лидером в стране по исследованию свойств стволовых клеток. Как сообщается, строительство основного корпуса завода уже начато. В список животных, которых планируют клонировать, входят служебные и домашние собаки, коровы и беговые лошади.

Предполагается, что часть продукции завода будет выставляться на продажу.

Доверие падает

Лишь пятая часть американцев хотя бы частично доверяет политикам, свидетельствует опрос общественного мнения, опубликованный Pew Research Center.

Так, 19% респондентов заявили, что всегда или, по крайней мере, в большей части случаев доверяют правительству. Это один из самых низких показателей доверия за последние полвека. При этом три четверти опрошенных (74%) считают, что политики ставят свои интересы выше интересов страны, и 55% полагают, что простые американцы лучше решают проблемы, чем чиновники.

Лишь 28% считают, что правительство справляется с иммиграционной ситуацией, и лишь 36% полагают, что власти успешно помогают людям выбраться из бедности.

Опрос проводился с 27 августа по 4 октября, в нем участвовали 6 тыс. совершеннолетних жителей всех 50 штатов США. Статистическая погрешность столь широкого исследования составляет 1,5%.