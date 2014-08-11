Lufthansa выбрана лучшей авиакомпанией Европы

На церемонии в Афинах Lufthansa была выбрана лучшей из 11 ведущих европейских авиакомпаний. Кроме того, Lufthansa впервые получила награду "Лучший зал ожидания Европы" за терминал и залы ожидания для пассажиров первого класса в аэропорту Франкфурта, сообщает Euromag.ru.

Грэм Кук, президент и основатель World Travel Awards, поздравляя авиакомпанию, отметил: "World Travel Awards уже более 20 лет награждает бренды, задающие стандарты качества обслуживания и расширяющие границы индустрии путешествий.

Все это время Lufthansa лидировала в престижной авиакатегории, выиграв в общей сложности титул лучшей авиакомпании Европы седьмой раз. Четвертый год подряд Lufthansa получает впечатляющее признание тысяч профессионалов в области туризма по всему миру и сверх того побеждает в категории лучших залов ожидания".