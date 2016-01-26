Спорт

Луи ван Гаал подал в отставку

Азамат Сыздыкбаев
Ван Гаал объявил о своей отставке в субботу вечером, однако исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд попросил его не торопиться и обсудить все с семьей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на The Guardian

Ван Гаал и Вудфорд на днях проведут еще одни переговоры для прояснения будущего голландца.  

Главный тренер "Манчестер Юнайтед"впервые публично признал, что потерпел неудачу у руля манкунианцев. После последнего поражения от "Саутгемптона" руководство клуба лично сопровождало голландца, чтобы уберечь его от негативной реакции болельщиков. Следует отметить, что многие фанаты "МЮ" до последнего поддерживали голландского тренера, но все болельщики были едины во мнении – ван Гаал должен уйти.

64-летний специалист озвучил свое заявление об уходе в спокойной манере, что, возможно, говорит о лояльном отношении Ван Гаала к просьбе Вудворда. После пресс-конференции он вернулся в Нидерланды на день рождения дочери.

Вудворд попросил время на раздумья, чтобы попытаться объективно оценить сложившуюся ситуацию. Кроме того, он не хотел менять главного тренера команды в середине сезона. Ведь далеко не факт, что последователь ван Гаала, кем бы он ни был, сможет сиюминутно "вытащить" команду из кризиса. Вудворд ведет ежедневные переговоры с Джо Глейзером по поводу ван Гаала, и, надо отметить, семья американских миллиардеров всегда прислушивается к мнению исполнительного директора.

В данный момент Вудворд старается оценить работу ван Гаала в целом, ведь "МЮ" выдавал неплохие отрезки по ходу сезона. В частности, не так давно после поражения от "Сток Сити", "Юнайтед" выдал четырехматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Англии, два раза победив серьезных оппонентов в лице "Суонси" и "Ливерпуля" и дважды сыграв вничью с "Челси" и с "Ньюкасл Юнайтед" соответственно.

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