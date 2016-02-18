​Лук из рогов и ковш из карагача

На ней представили свои работы шесть преподавателей изобразительного искусства и трудового обучения общеобразовательных школ области. В век урбанизации общества, считают организаторы, особенно важно сохранить традиции предков. И учителя могут и должны стать одним из связующих элементом в сохранении прошлого для будущего.

– «Мәңгілік Ел» – это общенациональная патриотическая идея нашего общеказахстанского дома, мечта наших предков. За 25 лет суверенного развития созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют фундамент будущего нашей страны. Они взяты не из заоблачных теорий. Эти ценности – опыт казахстанского пути, выдержавшего испытание временем, – говорит координатор выставки, представитель филиала НПЦК «Өрлеу» Кайрат Курымбаев.

Истоки народных промыслов казахов уходят вглубь веков. Народ стал преемником духовной и материальной культуры племен, издавна обитавших на территории Казахстана. Большое влияние оказали народы Южной Сибири и Центральной Азии. Значительных высот достигли традиционные ремесла во второй половине XIX – начале XX веков.

Дошедшее до наших дней прикладное искусство, в котором учитываются и возрастные различия, имеет конкретные национальные черты. С обычаями и образом жизни народа, его эстетическими воззрениями связаны и формы посуды, мебели, одежды, что и показали мастера прикладного искусства.

Мурат Калиев преподает в средней школе-интернате № 22 в Октябрьском районе. После обеда, когда у детей есть свободное время, они творят вместе с учителем в мастерской. И педагог много рассказывает им о традициях предков. О том, что всегда использовался в ремеслах природный материал и кости, шкуры животных. Лук воины делали из рогов горного козла. По мнению учителя, именно таким оружием завоевал Чингиcхан мир. Оно было упругим, прочным, долговечным и дальнобойным.

А булава – шокпар – имела тяжелую рукоятку из винтового рога сайги. В сражении рука должна обороняться надежно, не срываться. И рог именно то, что надо: в ладони он лежит удобно, воин за него держится крепко. Интересен и ожау – ковш для кумыса. Он выдолблен из цельного ствола карагача. Если его повернуть, то видится голова девушки с косами. Дерево своей структурой само подсказало такое художественное решение.

А для Кажета Елеу из села Тогызкудук Бухаржырауского района маркой его творчества стало «Шежире» – резное генеалогическое дерево, которое вызывало особый интерес у пришедших на экскурсию школьников. В разделе живописи наибольшее количество работ представил Манай Хахаш. Профессиональный художник, он переехал в Казахстан из Монголии в 90-х годах. За это время написал много картин. У созданных им портретов, пейзажей, написанных в различных уголках страны, посетители задерживались подолгу.

– Мы должны передать нашим детям, которых учим в школах, все, что знаем о ремеслах и прикладном искусстве предков, – говорят авторы.