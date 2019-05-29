Лукашенко предложил Назарбаеву провести "ревизию" работы ЕАЭС

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на заседании юбилейного Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане заявил, что Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев может оказать неоценимую помощь в дальнейшем развитии ЕАЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Значительную помощь нам может оказать новый почетный председатель нашего союза – Нурсултан Назарбаев. И вопрос не только в личности – тут многие начинают рассуждать о личности. Хотя эта личность – дай Бог каждому. У него за плечами огромная армия экспертов. Они очень серьезно работали с ним, когда он был Президентом. И нам нельзя это потерять. На заседании в узком составе, как замечали, я предложил, чтобы Нурсултан Назарбаев занялся в том числе и ревизией всего того, что мы сделали и не сделали в нашем союзе – начиная от кадрового состава нашей комиссии, заканчивая стратегическими направлениями нашей деятельности", – заявил Лукашенко.
По его словам, именно здесь Нурсултан Назарбаев может оказать неоценимую помощь.
"Не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был Президентом Казахстана. Мы из него еще очень много сможем "выжать" положительного для нашего союза", – отметил Лукашенко.
Напомним, в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к двум юбилейным датам – 25-летию идеи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.
В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президенты: Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения – Никол Пашинян. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев – в качестве почетных гостей.