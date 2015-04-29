Лукашенко привел в пример Казахстан как защитника своих производителей

Политика
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Эльмира Киргеева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил подход Казахстана по защите своих производителей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на belta.by. Об этом Александр Лукашенко заявил обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Он призвал страны ЕАЭС срочно договориться о мерах по защите своих производителей.

"Когда обрушился рубль российский, мы ничего против России не предприняли. Что сделал Казахстан? Он просто закрыл поставку российской продукции, которая мешала его производителям, и запретил продажи на территории Казахстана, – цитируют Лукашенко. – Ну а мы что? Да не надо делать такие шаги, потому что и нам могут запретить. Но надо договариваться немедленно. Решайте".

Глава Беларуси привел примеры, когда импортная продукция ввозится в ущерб собственным производствам.

"6,2 тысячи ввезли подобных МАЗу автомобилей за прошлый год. Сегодня МАЗ просит госзаказ на 2 тысячи на год. Почему вы их завезли? — спросил Лукашенко. — Почему при наличии производства холодильников мы ввозим этот хлам из-за рубежа?".

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