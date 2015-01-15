Лукашенко решил "развязать" руки министрам

Глава Беларуси Александр Лукашенко хочет расширить полномочия своим министрам, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на belta.by.
Об этом он заявил сегодня, представляя депутатам нового премьер-министра Андрея Кобякова.
"Важнейшей задачей премьер-министра является четкая координация всей работы. Проще говоря, развести министров и вице-премьеров так, чтобы заместитель премьер-министра не мог действовать по старинке, когда давались производственные указания и министр был этим повязан по рукам и ногам, не мог действовать самостоятельно", – считает глава государства.
Александр Лукашенко добавил, что по его поручению в правительстве уже готовятся соответствующие изменения в нормативно-правовую базу.
"Его (министра) основная зона ответственности в промышленности – создание условий для работы промышленных предприятий, в сельском хозяйстве – сельскохозяйственных организаций, в образовании – школ, средних специальных учебных заведений и вузов, в здравоохранении – больниц и так далее. Зоны ответственности определены. Надо действовать", – отметил он.
Лукашенко предупредил, что вся ответственность ложится на министра.
"Решения министра должны выполняться немедленно. Любое решение, которое он примет, законно. Но и ответственность за него несет в первую очередь министр. Если говорить коротко, то министр не имеет права, отчитываясь в парламенте или докладывая президенту, сказать, что у него не хватало полномочий или не хватало некой нормативно-правовой базы".