​Луковая геометрия

Среди первопроходцев кресть­янское хозяйство «Турар», занимающееся выращиванием лука последние пять лет. В нынешнем году под культуру отвели более 30 га.

Руководитель крестьянского хозяйства Юрий Ан рассказывает, что семена закладываются в грунт по инновационной технологии, позволяющей высевать их на расстоянии 3 см. Так что луковицы будут расти одинаковые, как на подбор, не мешая друг дружке. Закладка семян идет параллельно с укладкой трубок системы капельного орошения. Раньше это делали вручную, тратя по несколько дней. Теперь оборудование, для приобретения которого дехкане воспользовались возможностями программы «Дорожная карта бизнеса-2020», значительно облегчает труд и экономит средства. На жаушукумском массиве поливная вода в дефиците, и только использование капельного орошения может гарантировать своевременный полив лукового поля, а значит, и отменный урожай.

В прошлом году с каждого гектара удалось собрать порядка 80 тонн продукции. В нынешнем году планируют, что урожайность каждого гектара составит не менее 100 тонн лука. Со сбытом нет проблем, ведь шардаринский лук славится своим качеством, и земледельцы продают его не только в Казахстане, но и поставляют в Россию.