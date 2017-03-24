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​Луноход напечатать? Легко!
Галина Вологодская, Усть-Каменогорск

Посольство США передало учащимся Усть-Каменогорска комплект современной техники для занятий программированием и 3D-принтингом. Идею площадки MakerSpace подсказала поставленная в Послании Президента задача реализации программы «Цифровой Казахстан» и формирования IT-знаний. Аппаратура позволяет освоить основы программирования в робототехнике, научиться трехмерной печати и работе с кинетическим песком.

Как сказала координатор по рес­публике Зарина Каримова, это третья после Астаны и Алматы площадка MakerSpace. Библиотека получила два 3D-принтера, 6 моноблоков, трехмерные ручки, множество наборов для робототехники, продвинутые комплекты для студентов. Для инструктажа и помощи в освоении техники подготовлена команда тренеров. По словам мамы гимназиста-первоклассника Индиры Идришевой, сын «болеет» мечтой собрать луноход. Пока мальчик использует простые конструкторские наборы, но уже думает о модели на солнечных батареях и с антигравитационными свойствами. Не секрет, что за увле­чением робототехникой всегда стоит­ детское любопытство, фантазии. И если подросткам интерес­но, они легко учатся. Детям жить в мире роботов, они их будут сами создавать, сами программировать. Мы только можем помочь им быстрей продвинуться, заключила координатор проекта.

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