​Львиная любовь

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Михаил СОРОКОУМОВ

Если, конечно, это человеческое чувство можно перенести на диких животных.

Пять лет назад стали жить вместе белый лев по кличке Хан и рыжая львица Дана. Как это произошло, никто и не заметил. Все случилось словно само собой. Что тут удивительного? Удивительное в том, что в природе рыжие львы убивают своих белых сородичей, ведь интуитивно звери считают альбинизм, то есть отсутствие пигментации, окраски, признаком вырождения. А тут альбинос Хан и рыжая Дана сами выбрали друг друга.

Хан относится к своей подруге по-джентльменс­ки, не обижает ее и даже иногда делится с ней куском мяса. Дана, как и все дамы, нет-нет, да и взбрыкнет, но мудрый Хан, чтобы не устраивать разборку, просто старается уйти от скандала.

Правда, и в львиной семье всякое бывает, порой львица слишком уж достает терпеливого Хана, и тогда в нем просыпается мужской характер. Но после выяснения отношений все становится на свои места. Успокоившись, Дана, как истинная женщина, подходит к своему повелителю и начинает мурлыкать, тереться, облизывать его, и мир-дружба опять воцаряются в семействе. При этом лев ни разу не применил силу в отношении своей подруги, как говорится, не по делу. И она, словно понимая это, в случае чего ищет у него защиты.

Работая уже несколько лет в зоопарке и наблюдая за различными животными, я все больше убеждаюсь, что эти, казалось бы, свирепые и жестокие зверюги могут быть настолько нежными и преданными, и не только по отношению к своим детенышам, но и друг к другу, что порой просто поражаешься. 

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