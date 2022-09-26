Пресс-служба партии «AMANAT»
Культура , Спорт
"Ұлы дала жорығы": 11 команд выбыли из соревнований

Участники республиканского конного марафона «Ұлы дала жорығы» преодолели уже 800 километров. По итогам восьмого дня
лучшей стала команда из Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии «AMANAT».

Следует отметить, что до финиша осталось всего 400 километров, но есть те, кто не смог выдержать суровых условий марафона и выбыл с гонки.

Один из судей проекта Жанбатыр Бекмусаев объяснил причину, по которой команда из Алматы покинула соревнования.

«Сменная лошадь, которую привели для верховой езды, была слаба и не годилась для соревнований. По регламенту, если остается два гонщика, команда покидает марафон. Однако оба гонщика хотят финишировать индивидуально», — отметил Жанбатыр Бекмусаев.

В целом, на данный момент в гонке принимают участие 8 из 19 стартовавших команд, 11 команд выбыли по различным причинам.

Сегодня марафонцы преодолевают девятый этап по пустыне Бетпакдала. К вечеру они приблизятся к территории Туркестанской
области и посетят села Аксуме и Бакырлы Созакского района.

Напомним, что более 100 всадников стартовали 18 сентября в столице и должны преодолеть 1200 км до Туркестана. Марафон
разделен на 12 участков длиной 100 км каждый.

Команда, которая достигнет Туркестан первой, будет награждена титулом «Ұлы дала сарбазы» и призовыми в размере 30 000 000
тенге. Обладатели 2-го и 3-го мест получат по 20 000 000 тенге и 15 000 000 тенге соответственно.

Организаторами марафона выступили партия «AMANAT», общественный фонд «The Great Steppe Tour», Ассоциация национальных видов спорта и Министерство культуры и спорта РК.

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