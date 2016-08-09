Статьи Ляйля не меняет профессию Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

Сегодня чаще бывает так: молодежь после получения диплома только и норовит остаться в городе, не желая ехать в село. А Ляйля, наоборот, с удовольствием поехала.

Впрочем, судьба сложилась так, что и спутник ее жизни тоже оказался сельской закалки парень – вот и поехали в Каргалинский район вместе. Сама Ляйля уроженка села Новороссийск Хромтауского района. Там окончила школу, и когда настал момент выбора профессии, родители решили дать дочери образование в Актобе, куда и переехали. В 2007 году поступила в экономико-правовой колледж «Нур». После его окончания продолжила учебу в Казахско-русском меж­дународном университете, где и встретила суженого. Сыграли свадьбу. Так оказалась в селе Бадамша – райцентре Каргалинского района. Нет, учебу не бросила – в 2013-м получила степень бакалавра юриспруденции. В этом же году у Ляйли произошло еще одно радостное событие – родилась дочь.



В апреле 2015 года, когда дочурка немного подросла, Ляйля обратилась в районный центр занятости по вопросу прохождения молодежной практики и дальнейшего трудоустройства. О том, что есть такая государственная программа, слышала не раз. В центре она получила много полезной информации, консультации от специалистов. С ней проведели собеседование, и в рамках 3-го направления «Дорожной карты занятости-2020» Ляйля была направлена в качестве юриста на молодежную практику в департамент по исполнению судебных актов Каргалинского района Актюбинской области.



Молодого специалиста встретили очень доброжелательно, закрепили за наставником. Ляйля сразу же приступила к работе, помогала в оформлении документов. По ее признанию, стажировка очень помогла вникнуть в тонкости сложной, но интересной работы, и это очень пригодилось в последующем. В департаменте не могли не оценить ее добропорядочность, исполнительность: Ляйля получила хорошие отзывы от руководителя отдела, что тоже отразилось положительно на ее дальнейшем профессиональном росте. В октябре 2015 года после окончания молодежной практики Ляйля трудоустроилась в районное управление по защите прав потребителей на вакантную должность юриста, где и работает по сей день. Коллеги отмечают, что молодой специалист за короткий срок сумела зарекомендовать себя с положительной стороны, постоянно совершенствует свои знания.



– Я очень благодарна нашему Президенту за успешную реализацию в стране такой важной государственной программы, которая дает возможность молодым дипломированным специалистам получить первоначальный опыт работы, реализовать себя в деле и самоутвердиться в выбранной профессии, – говорит Л. Жаксылыкова.

