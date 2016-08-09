Статьи
Ляйля не меняет профессию
Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область
Сегодня чаще бывает так: молодежь после получения диплома только и норовит остаться в городе, не желая ехать в село. А Ляйля, наоборот, с удовольствием поехала.
Впрочем, судьба сложилась так, что и спутник ее жизни тоже оказался сельской закалки парень – вот и поехали в Каргалинский район вместе. Сама Ляйля уроженка села Новороссийск Хромтауского района. Там окончила школу, и когда настал момент выбора профессии, родители решили дать дочери образование в Актобе, куда и переехали. В 2007 году поступила в экономико-правовой колледж «Нур». После его окончания продолжила учебу в Казахско-русском меж­дународном университете, где и встретила суженого. Сыграли свадьбу. Так оказалась в селе Бадамша – райцентре Каргалинского района. Нет, учебу не бросила – в 2013-м получила степень бакалавра юриспруденции. В этом же году у Ляйли произошло еще одно радостное событие – родилась дочь.

В апреле 2015 года, когда дочурка немного подросла, Ляйля обратилась в районный центр занятости по вопросу прохождения молодежной практики и дальнейшего трудоустройства. О том, что есть такая государственная программа, слышала не раз. В центре она получила много полезной информации, консультации от специалистов. С ней проведели собеседование, и в рамках 3-го направления «Дорожной карты занятости-2020» Ляйля была направлена в качестве юриста на молодежную практику в департамент по исполнению судебных актов Каргалинского района Актюбинской области.

Молодого специалиста встретили очень доброжелательно, закрепили за наставником. Ляйля сразу же приступила к работе, помогала в оформлении документов. По ее признанию, стажировка очень помогла вникнуть в тонкости сложной, но интересной работы, и это очень пригодилось в последующем. В департаменте не могли не оценить ее добропорядочность, исполнительность: Ляйля получила хорошие отзывы от руководителя отдела, что тоже отразилось положительно на ее дальнейшем профессиональном росте. В октябре 2015 года после окончания молодежной практики Ляйля трудоустроилась в районное управление по защите прав потребителей на вакантную должность юриста, где и работает по сей день. Коллеги отмечают, что молодой специалист за короткий срок сумела зарекомендовать себя с положительной стороны, постоянно совершенствует свои знания.

– Я очень благодарна нашему Президенту за успешную реализацию в стране такой важной государственной программы, которая дает возможность молодым дипломированным специалистам получить первоначальный опыт работы, реализовать себя в деле и самоутвердиться в выбранной профессии, – говорит Л. Жаксылыкова.

Популярное

Все
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге
Школьника застали за закладкой наркотиков полицейские Темиртау
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
Саботаж республиканского масштаба?
Будущее криптовалют обсудили международные эксперты в Алматы
Проводимые в Казахстане демократические процессы получили новый импульс
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
Запускаются авиарейсы из Казахстана в Лондон и Бодрум
Бурное обсуждение новых реформ Токаева продолжается в казахстанском обществе
В Казахстане строится новая модель госуправления – мнение
Глава МИИР высказался о планах "Урала" по переносу производства мотоциклов в Казахстан
​​​​​​​Нужен диалог
Чиновники Минэкологии и оператор РОП планировали похитить 180 млрд тенге – комментарий Брекешева
Обзор главных событий европейского футбола
Сразу несколько лидеров казахстанского футбола потерпели поражение в минувший уик-энд
Не все так просто
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
180 человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке Жанатаса
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Статьи
Дайте газу!
Статьи
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
Статьи
Ориентированы на пациента
Статьи
​​​​​​​Средство против инфляции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]