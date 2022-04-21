Фото: kazgazeta.kz
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Ляззат Рысбекова: «Без ремонта ТЭЦ половина жителей Уральска может остаться без электричества»

О непростой ситуации с энергообеспечением Западно-Казахстанской области в своём депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны рассказала сенатор Ляззат Рысбекова.

По её информации, половину жителей города электричеством обеспечивает Уральская ТЭЦ, состоящая из двух турбоагрегатов. Причём один из них уже изношен, а потому вторая турбина работает в два раза активнее норматива. Для решения проблемы, в 2020-2021-х годах из республиканского и местного бюджетов выделили почти 3 млрд тенге, освоить которые в области не успели, и потому вернули часть этих денег в бюджет.

Ляззат Рысбекова отметила, что для завершения работ необходим 1 738,1 млн тенге, которые она и попросила выделить для ремонта турбоагрегатов ТЭЦ. В противном случае уральцы столкнуться с рядом рисков, отметила депутат.

«Во-первых, при выходе из строя еще одного турбоагрегата, возникнет необходимость закупки электроэнергии от других энергопроизводящих станций, на которых цена 1 КилоВатта выше, чем на Уральской ТЭЦ, что в свою очередь приведет к росту тарифа на электроэнергию в регионе. Во-вторых, за 2020-2021 годы подрядчику был выплачен аванс. В случае прекращения дальнейшего финансирования проекта, имеется риск невозврата авансового платежа. В-третьих, в рамках данного проекта завод-производитель практически завершил изготовление турбоагрегата. В случае затягивания его установки на Уральской ТЭЦ, завод-производитель вправе реализовать оборудование другому покупателю. Повторное же изготовление турбоагрегата займет порядка 12 месяцев», - сказала депутат.

 

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