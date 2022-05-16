Ляззат Рысбекова обсудила конституционную реформу в ЗКО

В ходе рабочего визита в город Уральск Западно-Казахстанской области сенатор Ляззат Рысбекова встретилась с членами областного Совета общественного согласия, студентами, руководством и профессорско-преподавательским составом Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем, работниками Назарбаев Интеллектуальной школы, а также сферы здравоохранения. Основным вопросом в ходе обсуждения стало проведение предстоящего референдума по изменениям в Конституцию.

«Предлагаемые поправки затрагивают треть статей Конституции, способствуя ограничению концентрации президентских властных полномочий, демократизации порядка формирования и усиления полномочий представительных органов, а также укреплению механизмов защиты прав граждан. Принятие и дальнейшая реализация данных поправок придаст новый импульс развитию страны и укрепит нашу государственность» - заявила Ляззат Рысбекова.

В завершении встреч сенатор призвала всех своих земляков принять участие в республиканском референдуме и поддержать инициативу Главы государства по построению Нового Казахстана.