​«Люби человечество, как брата...»

фото из архива «КП»

В 1995-м 150-летие со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы широко отмечалось в мире. Так, о торжественном вечере в Киеве известный украинский поэт и публицист Поликарп Шабатин писал: «Вершины народного духа были и есть в каждой части света, в каждой стране. Те, что были, теперь известны всему миру, а имена тех, кто есть сейчас, засияют для новых поколений. В украинской и казахской истории такими выразителями народного духа были Тарас Шевченко и Абай Кунанбаев».

В нашем веке жизненность произведений таких классиков, как Абай, несомненна. Его гуманистические идеи, его поиски высших человеческих ценностей созвучны духу времени, помогают в формировании новой национальной идеи, отвечающей современным задачам.

Для казахской литературы ХIХ века творчество Абая Кунанбаева, достигшее высшего уровня реалистической литературы, стало новым крупным шагом. Вобрав богатство родной устной поэзии, приобщившись к истокам творчества русских и европейских писателей и прежде всего культурным ценностям Востока, он выработал в себе черты поэта и мыслителя, синтезировавшего достижения мировой философской мысли. Абай выступил как поэт-новатор, гуманист, выразитель прогрессивных взглядов своей эпохи и как гигант, вместивший в одной человеческой жизни целый мир.

Литературное наследие Абая составляет всего один большой объемистый том. В него входят высокохудожественная и доселе непревзойденная по своей философской глубине и силе мастерства лирика поэта, три поэмы – «Искандер» (об Александре Македонском), «Масгуд» (на восточную тему) и незаконченное произведение «Сказание об Азиме», еще 45 слов назиданий («Гаклия»), очерк «Несколько слов о происхождении казахов» и письма. В его стихотворениях обрели воплощение все грани казахской души: ее тонкий лиризм, сомнения и отчаянные искания, горький сарказм и всепобеждающая вера в созидательный потенциал народа. Мы видим в нем художника, глубоко, правдиво и ярко рисующего быт, нравы и характер казахов. В лирику классика включаются и его оригинальные великолепные переводы, среди которых отрывки из романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин», 29 стихотворений Лермонтова, 11 басен Крылова, стихи Байрона, Гете, Мицкевича, Бунина и других.

Песни соединяли казахов. Это народ поэтической культуры, и Абай словом вел свой народ. Он не только перевел Пушкина, он сумел перевести его так, что письмо Татьяны Онегину стало песней, которую поют уже много десятилетий казахские женщины. Его непревзойденные переводы – замечательное явление в истории отечественной литературы. Они навсегда останутся ярким свидетельством горячей любви казахского народа к творениям пушкинского гения, горячей любви Абая к русской литературе и культуре. Он понял общность человеческой души, понял, что казаху есть дело до человечества и что казаху есть что сказать ему.

Абай дал национальной литературе принципиально новое направление, обогатив ее неразрывной связью с русской культурой и культурой многих других народов планеты. «Необходимо учиться по-русски, – страстно убеждал Абай в философском трактате «Гаклия». – Наука, знание, искусство, богатство – все это сосредоточено у русских. Чтобы иметь возможность избегать пороков и, наоборот, воспринимать все самое лучшее, необходимо знать русский язык, познать русскую культуру… Искусство, культура русских – это ключ к жизни, кто сумеет получить их, тому легко достанется жизнь». В 25-м слове «Гаклии» утверждается: «Необходимо учиться с целью быть заступником казахского народа, заботиться, чтобы и мы стали страной, узнали столько, сколько знают другие, вошли в среду народов равноправными». Далее автор пишет, что для этого важно знание языков братских народов: «Человек, получивший культуру, изучивший язык какого-нибудь народа, становится с ним равноправным и никогда не будет унижаться перед ним». Личным примером поэт-просветитель подтверждал плодотворность этого утверждения.

Абай называет своими учителями великих поэтов Востока – Навои, Физули, Фирдоуси, Хафиза, Сагди. Он изучает труды западноевропейских мыслителей – Спенсера, Милля, Дарвина, Дрэпера. Абай настойчиво выступал за идейно-культурное взаимообщение народов. Он протягивает из степного казахского аула руку дружбы народам Кавказа, узбекскому, татарскому народам. Абай самостоя­тельно изучает арабский, персидский и тюркские языки. Его сердце открыто для всего доброго и прекрасного, шедшего с Востока или Запада.

Начав писать стихи с двенадцати лет, он прошел все стадии развития поэтического дара: здесь и восторженные юношеские любовные послания, и страстный лиризм, и беспощадная насмешка над невежеством, и стремительный взлет к вершинам высокой гражданственности, выражающейся в сострадании к своему народу, нетерпимости ко всякому проявлению зла, стремлении познакомить казахскую степь с жизнью и культурой других стран.

В стихах Абая произведена радикальная переоценка основ степного общества: дедовских традиций, обычных прав и общественной морали. Смысл человеческого существования осознан им по-новому: жизненный путь определяет разумная воля, благородство чувств, полезная дея­тельность. И вчитываясь в абаевские произведения, убеждаешься, что по силе и выразительности реалистичных образов, по многогранности идейного содержания, тематическому разнообразию творчество Абая представляет настоящую энциклопедию жизни казахского народа.

Абай для казахского народа – его судьба и совесть, его поэт и композитор, мыслитель и просветитель. Все, что есть талантливого в родном народе, он вобрал в себя и вернул ему так же «в чистоте и очищенной красоте». Абай – символ духовного возрождения, его имя неразрывно связано с представлением о казахах – народе трудолюбивом, устремленном к прогрессивному развитию, верном общечеловеческим гуманистическим идеалам. Поэт и мыслитель в своих произведениях сумел выразить его лучшие устремления, потребности и чаяния. Глубоко постигая душу народа, он умел видеть в национальном общечеловеческие ценности.

Сегодня, отмечая вклад великого поэта в мировую литературу, мы не просто отдаем должное его заслугам. Познавая Абая, мы познаем самих себя, свою историю, место и роль казахского народа в изменившемся мире, осмысливаем взаимоотношения Казахстана с другими странами в историческом контексте мировой культуры.

Абай всю жизнь прожил в атмосфере нравственных исканий добра и справедливости, и вся его поэзия была поиском идеала, совершенства человека. Он хотел научить людей полюбить жизнь и друг друга внутренней любовью, а не грубым, обманчивым способом внешнего познания. Человек, замкнувшийся в маленьком мирке, духовно беднеет, считал Абай. Люби человечество, как брата, тот, кто поднялся до общечеловеческих законов, становится высоконравственной личностью.

Слова «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп...» – «Люби человечество, как брата...» высечены на памятнике мыслителю, который открыли осенью 2015 года в поселке Глубокое, одноименном районном центре Восточно-Казахстанской области. Этим заветом Абай определил свою роль, свое место в памяти потомков. Он выполнил свою миссию на земле, сказал миру то, что должен был сказать. Выдающийся писатель современности Чингиз Айтматов писал: «Как олицетворение интеллектуальности, нравственной и духовной культуры своего народа, Абай есть, несомненно, национальное достижение мирового порядка».

Глубокая признательность и благодарность казахского и других народов, восхищение талантом Абая получили яркое отражение на юбилейных торжествах в честь 150-летия поэта. В августе 1995 года, выступая в Алматы, видный пакистанский общественный деятель и ученый Ахмад Хасан Дани, в частности, отметил: «Абай является не только поэтом Казахстана, но и поэтом всего мира... Три слова – любовь, справедливость, мир – выражают идею Абая. Мир и любовь очень важны не только для Казахстана, но и для всего мира... Ваша страна является отражением целостности всего мира, всего человечества. Если мы последуем заветам Абая, его идеологии, то, я думаю, мы сможем создать интегральное, целостное человечество».

Сейчас как никогда нужны консолидация, взаимное уважение друг к другу всех наций и народностей. А из глубины веков выдающийся поэт-мыслитель Абай Кунанбаев передавал дельный завет: умножать число друзей, крепить дружбу народов.

…С постамента на нас взирает гений вселенской культуры, который вот-вот скажет снова свои знаменитые слова: «Любите человечество, как брата…»

Абай актуален, Абай современен, Абай необходим каждому из нас.