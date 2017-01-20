​Любимая малая родина

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Раушан Шулембаева

Аул Бастобе в Каратальском районе Алматинской области – это малая родина Виктора Васильевича, где он начинал плодотворный творческий путь и продолжает черпать вдохновение и силы. В Музее искусств им. А. Кастеева художник представил работы, ассоциирующиеся с суровым и трагичным временем, выпавшим на долю корейских переселенцев, подвергшихся репрессиям и депортации в 1937 году. Эта трагическая страница истории для многих из них до сих пор вспоминается как страшный сон, навсегда унесший близких людей и оторвавший от родных мест.

– Но в целом творчество художника позитивно, его работы, как сама живая и яркая природа, словно были всегда, но только в каком-то непроявленном естестве, – говорит куратор выставки Наталия Баженова.

Она подчеркивает, что у Виктора Муна индивидуальный творческий почерк, его произведения узнаваемы. Творчеству мастера близко направление кубизма, популярного в начале ХХ века, основателями которого являлись Поль Сезанн, Пабло Пикассо и Жорж Брак. А многогранные сюжеты характеризуют В. Муна как художника, глубоко размышляющего над историей и идейным содержанием своих работ.

Виктор Мун родился в 1951 году. Окончил Алматинское художественное училище им. Н. Гоголя и с 1974 года работал главным художником Корейского театра. Он оформил такие спектакли, как «Сказание о Чун Хян», «37-Транзит», «Не стоит раскачивать дерево», «Взрыв». Его декорации к пьесе «Колокола из ада» получили широкое признание, и Муна приняли в творческое объединение художников театра и кино. Виктор Васильевич также работал главным художником в сатирическом журнале «Ара – Шмель». Произведения художника находятся в фондах Музея искусств им. А. Кастеева, Центрального государственного музея, в галереях и частных коллекциях разных стран.

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