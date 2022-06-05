Любимец всего региона Яхия Тасыров пришел первым отдать свой голос на референдуме в Кызылординской области

В Кызылординской области первым отдать свой голос на референдуме пришел Яхия Тасыров – участник Великой Отечественной войны, общественный деятель, любимец всего региона.

– До шести утра еще немного оставалось, а глядим, у нас уже первый участник референдума на пороге, – рассказывают организаторы на участке № 155 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области. – И кто же? Дедушка Яхия Тасыров! Это же прекрасная примета, когда открывает важнейшее мероприятие человек-легенда, аксакал, которого уважают все.

По традиции Яхия Тасыров, которому пошел сто первый год, благословил кызылординцев. Как он сказал – на благое дело. Прошел в кабину, потом сел передохнуть.

– Первым оказался… Но мы же, старики, часов не наблюдаем. Утром проснулся – благодарю Всевышнего, что начался еще один мой день, – говорил он. – И дела всегда есть. А сегодня, в день референдума, дело особенно важное. Пришел на участок, проголосовал сам, теперь здороваюсь с односельчанами, спрашиваю людей, как у них здоровье, благосостояние, не нужно ли помочь какой семье.

Вот такой он, дедушка Яхия Тасыров. И к акиму района пойдет, если кому-то, по его мнению, срочно и точно нужна помощь, и перед молодежью на любом мероприятии выступит, и заседает в поселковом совете ветеранов.

– Он у нас и генератор идей, и честь, и совесть народа, и его душа. Мнение аксакала очень важно и нужно в самых спорных ситуациях, – рассказывает жительница поселка Теренозек Людмила Васько. – Ветеран – пример всем. В свои почтенные годы ведет общественную работу! Дай Бог ему запас здоровья!

Яхия Тасыров живет в поселке Теренозек Сырдарьинского района весь свой век. Его детство пришлось на тяжелые в истории страны 30-е годы, когда голод косил жителей аулов, потерявших в результате коллективизации личный скот. В октябре 1942-го Яхия ушел на фронт, оказался под Сталинградом, участвовал в военной кампании по захвату генерала-фельдмаршала Паулюса.

Затем с ротой автоматчиков попал под Курск. Там получил первое ранение, пулей задело руку. В полевом госпитале сразу после перевязки молодой боец хотел идти обратно в часть, но военврач приказал сдать оружие и отправиться в медсанбат.

Второе тяжелое ранение было уже под Берлином. Осколками снаряда его ранило в обе ноги. Вместе с другими тяжело раненными оказался снова в санчасти. Самолетом его переправили в Москву, где шесть месяцев лечили в госпитале. Благодаря медикам воину удалось спасти обе ноги. За боевые заслуги Яхия Тасыров награжден орденами Отечественной войны I, II степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией».

В сентябре 1946 года он вернулся домой. До выхода на пенсию работал на хлебоприемном пункте в родном Теренозеке.

– Теперь главным своим делом считаю поддержку земляков, – говорит аксакал. – Люди на нашей кызылординской земле славные, дружные, трудолюбивые, ответственные. Думаю, и в референдуме они примут активное участие.