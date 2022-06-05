Фото: Kazpravda.kz
Общество
Любимец всего региона Яхия Тасыров пришел первым отдать свой голос на референдуме в Кызылординской области

В Кызылординской области первым отдать свой голос на референдуме пришел Яхия Тасыров – участник Великой Отечественной войны, общественный деятель, любимец всего региона.

– До шести утра еще немного оставалось, а глядим, у нас уже первый участник референдума на пороге, – рассказывают организаторы на участке № 155 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области. – И кто же? Дедушка Яхия Тасыров! Это же прекрасная примета, когда открывает важнейшее мероприятие человек-легенда, аксакал, которого уважают все.

По традиции Яхия Тасыров, которому пошел сто первый год, благословил кызылординцев. Как он сказал – на благое дело. Прошел в кабину, потом сел передохнуть.

– Первым оказался… Но мы же, старики, часов не наблюдаем. Утром проснулся – благодарю Всевышнего, что начался еще один мой день, – говорил он. – И дела всегда есть. А сегодня, в день референдума, дело особенно важное. Пришел на участок, проголосовал сам, теперь здороваюсь с односельчанами, спрашиваю людей, как у них здоровье, благосостояние, не нужно ли помочь какой семье.

Вот такой он, дедушка Яхия Тасыров. И к акиму района пойдет, если кому-то, по его мнению, срочно и точно нужна помощь, и перед молодежью на любом мероприятии выступит, и заседает в поселковом совете ветеранов.

– Он у нас и генератор идей, и честь, и совесть народа, и его душа. Мнение аксакала очень важно и нужно в самых спорных ситуациях, – рассказывает жительница поселка Теренозек Людмила Васько. – Ветеран – пример всем. В свои почтенные годы ведет общественную работу! Дай Бог ему запас здоровья!

Яхия Тасыров живет в поселке Теренозек Сырдарьинского района весь свой век. Его детство пришлось на тяжелые в истории страны 30-е годы, когда голод косил жителей аулов, потерявших в результате коллективизации личный скот. В октябре 1942-го Яхия ушел на фронт, оказался под Сталинградом, участвовал в военной кампании по захвату генерала-фельдмаршала Паулюса.

Затем с ротой автоматчиков попал под Курск. Там получил первое ранение, пулей задело руку. В полевом госпитале сразу после перевязки молодой боец хотел идти обратно в часть, но военврач приказал сдать оружие и отправиться в медсанбат.

Второе тяжелое ранение было уже под Берлином. Осколками снаряда его ранило в обе ноги. Вместе с другими тяжело раненными оказался снова в санчасти. Самолетом его переправили в Москву, где шесть месяцев лечили в госпитале. Благодаря медикам воину удалось спасти обе ноги. За боевые заслуги Яхия Тасыров награжден орденами Отечественной войны I, II степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией».

В сентябре 1946 года он вернулся домой. До выхода на пенсию работал на хлебоприемном пункте в родном Теренозеке.

– Теперь главным своим делом считаю поддержку земляков, – говорит аксакал. – Люди на нашей кызылординской земле славные, дружные, трудолюбивые, ответственные. Думаю, и в референдуме они примут активное участие.

Популярное

Все
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Голосование на республиканском референдуме началось в Казахстане
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Мы вступаем в новый, важный и значительный период Казахстана – Ерлан Карин
По активности на референдуме лидирует Шымкент
"Люди должны знать, что их голоса учитываются, а не идут в "ведро" – Миссия наблюдателей от СНГ
Премьер-министр проголосовал на референдуме
Миссия наблюдателей от СНГ отметила высокую активность казахстанцев на референдуме
Аида Балаева проголосовала на референдуме
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме
К голосованию приступили все 9947 участков в Казахстане – ЦКР
Первыми за рубежом начали работать участки для голосования в Японии и Республике Корея
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Спикер Сената принял участие в голосовании на референдуме
Список погибших в январских событиях будет опубликован – Токаев
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
"От нас зависит будущее Казахстана": как идёт голосование в Карагандинской области
Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме
Казахстанцы в Китае начали голосовать по поправкам в Конституцию РК
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Общество
Случай возможного вброса бюллетеней прокомментировали в Алм…
Общество , Референдум
Явка на референдуме превысила 70% в семи регионах Казахстана
Общество
Верховный муфтий РК проголосовал на референдуме
Общество
Сестры-близняшки впервые пришли на голосование в Кызылордин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]