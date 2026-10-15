Любимое дело Ануара

Сейчас Ануар Искендер учится в восьмом классе творческой школы «Шанс School». Еще в начальном звене, проявив интерес к кодингу и трехмерной графике, он самостоятельно освоил программу Blender и начал создавать качественные анимационные ролики. Как говорит сам мальчик, раньше он больше любил математику и физкультуру, но постепенно его интерес сместился в сторону информатики и программирования. Благодаря упорству и поддержке родителей он вышел на международный уровень, выполняя коммерческие заказы для американских игровых студий и блогеров.

– Помню, как случайно увидел канал с короткими анимационными роликами. И тогда мне пришла мысль, что и я могу делать то же самое. Когда рассказал родителям о том, что хочу стать 3D-аниматором, они поначалу меня не поняли, подумали, что речь идет об актерах в кос­тюмах на детских праздниках, – вспоминает с улыбкой Ануар. – Я объяснил, что это создание цифровой анимации. И они поддержали меня, купив в пятом классе новый компьютер. С тех пор я и занимаюсь любимым делом.

По словам Ануара, первые работы он создавал по игре Minecraft, постепенно учился двигать персонажей, работать с графикой и создавать собственные сюжеты. Для него это был шанс пофантазировать и разработать что-то свое. Первыми откликнулись онлайн-друзья в Discord, в том числе из США, которым подросток показывал свои работы. Они высоко оценили их.

Уже в 12 лет мальчик получил первый коммерческий заказ: сделал анимацию для youtube-канала и заработал около 10 тыс. тенге. И это было приятным сюрпризом, ведь он и не думал, что на этом можно

зарабатывать деньги. На вопрос о том, как он совершенствует свое мастерство, Ануар отметил, что одним из главных навыков в анимации считает вовсе не технические знания, а... терпение.

– Многие мои друзья пытались заниматься анимацией, но бросали уже через пару месяцев из-за нехватки усидчивости и усердия. А еще нужна «насмотренность», понимание механики движений, – делится опытом собеседник.

Ежедневная практика позволила перейти от простых работ к более сложным и коммерческим проектам. Так, первым заказчиком оказался популярный блогер, который порекомендовал Ануара своим знакомым. Вскоре количество предложений резко выросло.

– Однажды я увидел 10–15 сообщений от заказчиков. За день сделал 11 анимаций, на следующий – еще четыре, заработав около ста долларов за эту работу, – вспоминает подросток.

Сегодня у Ануара уже два youtube-канала, число подписчиков на которых насчитывает десятки тысяч. Мальчик говорит, что анимация цепляет его возможностью воплотить любые эффекты, которые нельзя снять в реальной жизни. А главное – аниматоры могут постоянно развиваться. Студии и блогеры прежде всего смотрят на качество работ, после чего выбирают авторов и формируют команды. Так, несколько месяцев назад подростку предложила сотрудничество американская гейминг-студия. Контракт предполагает создание восьми коротких видеороликов в месяц. За эту работу он получает около 1 500 долларов в месяц.

На вопрос, не мешает ли работа в учебе, Ануар ответил, что научился правильно распределять время. На создание одной анимации может уйти от 30 минут до недели – все зависит от сложности концепции и идеи. Заказчики присылают короткий сценарий и аудиозапись диалога на английском языке.

– Единственный способ совершенствоваться – не бояться рисковать, но не только финансово, а своим временем. Я создал youtube-канал – и этот риск себя оправдал. У меня теперь есть серебряная кнопка и неплохой заработок, – говорит он.

Дополнительное обучение Ануар пока не планирует, многое в 3D-анимации можно освоить самостоятельно – через практику, реальные заказы и изучение новых инструментов. В этом ему помогает международное сообщество единомышленников, он общается с аниматорами из разных стран, в том числе из США и Португалии. Участники делятся заказами, помогают друг другу и обмениваются профессиональными приемами. Около шести часов в день мальчик посвящает анимации, совмещая ее с учебой.

Ануар убежден, что современная креа­тивная индустрия открывает перед молодыми людьми широкие возможности: благодаря цифровым технологиям можно работать не только на местную, но и меж­дународную аудиторию. Это дает финансовую независимость. В киноиндустрии и сфере медиа важна любая роль: 2D- и 3D-аниматоры, художники, операторы и другие специалисты.

При этом Ануар смотрит шире одной профессии. Если со временем анимация перестанет его интересовать, он готов попробовать себя в роли YouTube-стратега. Своим ровесникам он советует не тратить время впустую, а искать занятие, которое действительно интересно:

– В творческой сфере сейчас нет границ: можно работать на американскую, казах­станскую или российскую аудиторию. Можно найти то, что тебе интересно, изучить эту тему и найти способ монетизировать свои навыки.

Так трудолюбие, терпение и умение распоряжаться временем стали для Ануа­ра хорошими инструментами, которые помогают ему двигаться к новым целям.