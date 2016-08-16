​Любимое дело фермера Кофлера

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область

В селе Петропавловка, где живут Кофлеры, мне довелось побывать в нынешнем году уже дважды. И каждый раз не мог пройти мимо дома этой трудолюбивой семьи. Привлекают внимание яблоневые деревья, гогочущая во дворе огромная стая гусей, другая домашняя живность. В первый мой приезд (это было весной) птенцы в инкубаторе у Кофлеров только вылуплялись из яиц. За лето же они заметно подросли, набрали вес. Преобразилось и тепличное хозяйство: видно, как все аккуратно обработано, посажено и дает плоды.

Глава семейства Эдуард Францевич, как всегда, торопится: надо ехать в поле. В горячую пору у него все расписано по часам. Смеется: подъем – в 6.00, отбой – в полночь. И такой распорядок дня у всей его семьи. Когда-то с другом-односельчанином Кофлер арендовал в селе Петропавловка два гектара земли. Бывший колхоз считался тогда семеноводческим и специализировался на выращивании картофеля. На 400 га здесь богатый урожай «второго хлеба» голландского сорта. И когда в 90-е все это стало разваливаться, решил наш герой как-то сохранить накопленный земляками опыт. Создав КХ «Алма», значительно расширил земли и сегодня под картофель того самого голландского сорта отвел площадь в 50 га. Еще около 15 га занимают у сельского предпринимателя овощные культуры – морковь, свекла, капуста…

По словам Эдуарда Францевича, ему очень помогает государственная программа микрокредитования «Ауыл». В прошлом году получил субсидии в размере 5,5 млн тенге на закуп семян картофеля. Напрямую из Голландии их привезли. Ощущает поддержку и по линии фонда «Даму». Чтобы механизировать ручной труд, приобрел современный картофелеуборочный комбайн, в наличии имеется и другая сельскохозяйственная техника. Оборудовал овощехранилище на 400 тонн. В нем фермер хранит в основном отборный семенной материал. А весь собранный урожай старается всегда реализовать до начала зимы. Благодаря крестьянскому хозяйству Кофлера многие односельчане не остаются без работы: в сезон уборки фермер привлекает дополнительно до 40 человек.

Вообще-то по специальности Эдуард Францевич – механик сельхозмашин. Окончил сельскохозяйственный техникум. Кем только ни работал: и водителем, и крановщиком. В 90-е, увы, ПМК в Актобе, где он трудился, обанкротилась, и он оказался не у дел. Вот и решил с супругой Ольгой Николаевной продать квартиру в городе и переехать в село Петропавловка. Почему именно туда? Это родное село Ольги, к тому же там жили дедушка и бабушка Эдуарда. К ним и потянуло. Присмотрели хороший добротный дом, купили. Чтобы как-то зарабатывать на жизнь, открыл звероферму: держал песцов, чернобурых лис. Приобрел их у частных лиц – тогда в Актобе многие этим занимались: разводили песцов, а из шкур шили шапки. Сам по себе Эдуард Францевич еще и заядлый охотник, поэтому такое дело ему не было чуждо. Тоже шил шапки и продавал их на базаре.

Только мода на длинный мех скоро прошла и пришлось со зверофермой распрощаться. После этого, в 1998-м, и родилась идея арендовать небольшой участок под картофель. Земля ему досталась на месте бывшего заброшенного яблоневого сада – отсюда и название его КХ «Алма». Вместе с другом начинал бизнес, а потом и домочадцы в это дело вовлеклись. Помимо картофеля, сын Артур занялся выращиванием гусей породы линда. В прошлом году их поголовье довел до 200. Только вот официально открыть гусиную ферму сразу не получилось – нет поблизости соответствующего экологическим стандартам водоема – и приходится держать домашнюю птицу в пределах двора. Потом загон специальный соорудил. Птенцов разводят Кофлеры тоже сами, с помощью инкубатора. В этом деле «спец» уже Ольга Николаевна. Помогает ей и сноха Алия. То есть за птичье царство полностью в ответе женская половина.

С приобретением еще одного инкубатора в нынешнем году значительно увеличили поголовье. До конца года намерены довести его до тысячи. Наряду с гусями, растет у них число кур, индюков, утят. К осени начинается убойный сезон. Оставляют лишь племенную стаю. Сбывать мясо есть куда – везут на коммунальный рынок «Табыс», да и от постоянных заказчиков заявки поступают. Средний вес гуся нередко достигает 5 кг, а индюка доходит и до 18. В задумках у Ольги Кофлер использование и птичьего пуха. Закупили для этого даже перосъемную машину. Только более плотно заняться этим делом физически не хватает ни времени, ни сил, поскольку сейчас начался горячий сезон: пошел урожай томатов, огурцов, другой зелени. Чтоб построить теплицу, выкупили рядом землю заброшенного соседского дома. По соответствующему проекту сыновья помогли возвести целый комплекс в закрытом грунте площадью 754 кв. м, и вот уже третий год, как в нем получают хорошие урожаи. Да и для огородной плантации теперь не надо закупать рассаду на стороне по баснословным ценам. На грядках в теплице уже ранней весной в рост идут салаты, рассада огурцов, помидоров…Словом, забот – невпроворот.

Несмотря на это сын Артур зарегистрировал еще одно крестьянское хозяйство и занялся разведением рыб с применением системы аквапоники. Начал с выращивания неприхотливого сома. Продукты жизнедеятельности рыб намерен использовать заодно и в качестве удобрения для растительности. По сути, от этого будет двойная польза, считает он. Главным советчиком у него в этом деле – отец Эдуард Францевич. Разработали вместе бизнес-план, чтоб получить грант по программе микрокредитования. Кстати, данный проект инновационный и впервые реализуется в области. Специальная конкурсная комиссия в нынешнем году одобрила его, и Артуру выделен кредит на 2 млн тенге. На эти средства он закупает гранулятор и мальков сома. Для реализации проекта подготовил специальное помещение для установки двух емкостей. Предпринимательская жилка у Артура от отца. Да и характер неуемный – без дела не усидит. В бизнес потянуло также по примеру Эдуарда Францевича. По рекомендации райотдела предпринимательства прошел обучение на курсах «Бизнес-советник». Потом в рамках 4-го направления ДКБ-2020 стал участником программы «Деловые связи». В Астане на специальных курсах при Назарбаев Университете защищал свой бизнес-план по аквапонике. Как видите, защитился успешно.

– У нас и свои дипломированные специалисты в этой сфере есть, – улыбается отец. – Второй сын, Эдуард, учится на факультете рыбного хозяйства на ихтиолога в Уральском сельскохозяйственном институте, а дочь Эрика – на эколога в региональном университете им. К. Жубанова.

Кофлеры готовы закупать мальков из Воронежского рыбопитомника (РФ), открыть собственный инкубационный цех. Тщательно изучили всю необходимую литературу по развитию прудового хозяйства. Помимо всего прочего, Эдуард Францевич еще и любитель голубей. Их у него более двух десятков. Сизые и бурые красавцы враз взмыли в небо, когда хозяин подошел к голубятне, которую он оборудовал под крышей своего дома. Свободным полетом птиц можно было любоваться очень долго.

И еще хочется сказать об одном: о семье Кофлер в прошлом году узнала вся страна – по итогам республиканского конкурса «Мерейлі отбасы» она стала победителем и была удостоена высокой почетной награды.

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