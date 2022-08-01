Любимому доктору – 80

Свой юбилей отметила заслуженный врач Республики Казахстан, Посол мира, председатель областного отделения Республиканского совета женщин Куляш Кыдыржанова.

Куляш-апай имеет интерес­ную биографию, полную знаковых и важнейших событий не только для нее самой, но и в целом для всей казахстанской общественности.

Будущий врач родилась в живописном селе Кеген Алматинской области 28 июля 1942 года. Окончив фельд­шерско-акушерский факультет республиканского медицинского училища, а затем и Алматинский медицинский институт, Куляш Ниязбековна посвятила всю свою жизнь медицине и общественной дея­тельности. В течение 10 лет она работала участковым врачом.

– Было тяжело, но авторитетно, – отмечает Куляш-апай, вспоминая те годы.

Параллельно с работой участкового Куляш Ниязбековна дважды избиралась депутатом городского совета. В свое время стенд, установленный перед Домом Правительства в Алма-Ате, украшал ее портрет с надписью «Лучший участковый врач».

Перед распадом Советского Союза, в 80-х годах, Куляш Кыдыржанова курировала обслуживание ветеранов войны в поликлиниках города.

– Помню, как мы с нашими почетными ветеранами пошли на прием к первому секретарю ЦК КП Казахстана Геннадию Колбину, который впоследствии распорядился отдать помещение горкомпартии городской поликлинике ветеранов Великой Отечественной войны, – рассказывает Куляш-апай.

Долгие годы Куляш Ниязбековна возглавляла поликлинику ветеранов Великой Отечественной войны в Алматы и, как она сама признается, в каждом из пациентов видела своего отца. Она очень любила работать с ветеранами и не была равнодушна к их проб­лемам, не забывала чест­вовать юбиляров, вместе с неравнодушными казахстанцами готовила им подарки.

Отец Куляш Кыдыржановой погиб на войне, и она так и не смогла познакомиться с ним.

– Когда в ноябре 1941 года папу забрали на фронт, я была еще в животе у мамы. Она осталась одна с тремя детьми. Отец с войны не вернулся, считался без вести пропавшим, – говорит Куляш-апай.

Почти всю жизнь она посвятила поис­кам родного человека. И только в октябре 2018 года ее внучка на сайте «Память народа» нашла точные данные о своем прадедушке: он погиб 10 марта 1945 года и похоронен в одной из братских могил польского города Колобжег. В свои 77 лет с далеко не самым крепким здоровьем Куляш Ниязбековна посетила место захоронения отца, увидев его фамилию под номером 63, и увезла на родину горсточку земли с того места.

В год, когда отмечали 50-летие Победы в Великой Отечественной войне, отличнику здравоохранения СССР Куляш Ниязбековне присвоили звание «Заслуженный врач Казахстана». С выходом на пенсию Куляш-апай возглавила алматинское объединение «Рес­публиканский совет женщин», в котором проработала в течение полутора лет.

– А в декабре 2004 года в качестве Посла мира мне посчастливилось принять участие в четвертом Всемирном Саммите на тему «Универсальные ценности и проч­ный мир: к новой модели глобального управления», который проходил в Вашингтоне, США. Я высту­пила с док­ладом «Многонацио­нальный Казахстан» и была очень горда отметить, что наша независимая, суверенная страна, где в дружбе и мире проживает более 100 национальностей, является примером удивительного слияния культур, национальных традиций и мирного сосущест­вования религий, – заключила почетный юбиляр.

У каждого человека его любимая профессия оставляет особый отпечаток в характере, душе. Коллеги,

друзья Куляш-апай называют удивительно открытой, добродушной, готовой своим душевным теплом согреть окружающих.

Близкие и родные поздравляют Куляш Ниязбековну с юбилеем, желают крепкого здоровья и долгих лет жизни!