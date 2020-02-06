​Любимые мелодии

В концертную программу вошли­ красивые напевные композиции Абая, многие из которых стали поистине народными и звучат как на торжествах, так и на домашних праздниках. Вот уже больше века мелодии передаются от поколения к поколению, и каждое исполнение, наполненное волнением и трепетом, всякий раз придает им новое звучание. Песни Абая многие знают наизусть, и поэтому зал не только поддерживал исполнителей аплодисментами, но и подпевал им.

Произведения Абая звучали в сопровождении Оркестра казахских народных инструмен­тов им. К. Кумисбекова под управлением многоопытного дирижера, маэстро Турлыгожи Базарова. За дирижерский пульт становился и его молодой коллега Жанат Рашит.

Солисты областной филармонии заслуженные артистки РК Шолпан Дукумбаева, Газиза Жумекенова, а также Мереке Бекмагамбетов, Гульжан Ахметова, Серикболсын Бекмолдин, Фархат Сагымбай, Аягоз Калмагамбетова, Толеген Аманов, Шынгыс Сарсенбай, Мергали Хамит исполнили любимые всеми песни и романсы «Желсіз түнде жарық ай», «Айттым сәлем, Қаламқас», «Қақтаған ән күмістей», «Ақылбайдың әні», «Сегіз аяқ», арии из оперы А. Жубанова и Л. Хамиди «Абай»…

Прекрасный музыкальный вечер надолго останется в памяти всех слушателей.

– Мне 75 лет, и я не представляю свою жизнь без творчества Абая, его философских изречений и назиданий, – отметил ветеран труда, почтенный аксакал Серик Токтаров. – Еще в раннем детстве выучил наи­зусть многие его стихи, которые стали для меня своего рода нравственным компасом в жизни. Такие великие люди, как наш Абай, рождаются раз в столетие. Он – наша народная гордость, наш мудрый учитель. Сегодняшняя молодежь, считаю, должна досконально знать его творчество. Надеюсь, начавшийся Год Абая внесет достойный вклад в дело воспитания подрастающего поколения, всех казахстанцев.

Аналогичного мнения придерживаются и другие зрители.

– Я воспитывалась на произведениях великого Абая и с большим удовлетворением хочу отметить, что видела сегодня в зале много школьников и студентов, – эмоционально поделилась впечатлениями пенсионерка Рысжан Мустафина. – Именно им, молодым, такие замечательные концерты помогут глубже и ярче воспринимать творчество Абая, быть нравственно чистыми людьми, настоящими патриотами.