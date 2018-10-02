По словам автора проекта «Самғау» Жании Аубакировой, импульсом и вдохновением для воплощения инициативы в жизнь стали любимые всеми казахстанцами мелодии.

– Это давняя мечта и своеобразный долг профессионалов перед казахской песенной культурой, которая нуждается в большем раскрытии своего интонационного потенциала и должна стать неотъемлемой частью музыкальной культуры человечества. Казахские песни разных поколений представляют собой ценное наследие, по красоте и глубине содержания соответствующее лучшим образцам из сокровищницы мирового искусства. Очень хотелось бы, чтобы зрители ощутили истинную мощь, красоту и значительность с детства знакомых мелодий, – сказала она, открывая концерт.

В этот вечер на сцене выступили такие звезды классики и эстрады, как Галымжан Молданазар, Шаба Аденкул, Меир Байнеш, Али Окапов, Марсель, Канат Омаров и Ернар Нуртазин, Берик Батырхан и Гульмира Куттыбадамова.

Программа состояла из композиций, созданных в разные исторические периоды: народное творчество, традиция салов и жырау (XVII–XIX вв.), эстрада советского времени, профессиональная композиторская школа ХХ века, современная популярная музыка. Хорошо известные казахстанцам пес­ни – «Жiгiттер жыры», «Бақыт кұшағында», «Өз елiм», «Айбозым» и другие – прозвучали в новых, а порой и неожиданных версиях. Для создания принципиально новых, выходящих за рамки чистых жанров и стилей обработок были привлечены лучшие отечественные аранжировщики и композиторы: Ринат Гайсин, Шырын Базаркулова, Сатжан Шаменов, Илья Башкатов и Данияр Бержапраков.

Организаторы уверены, что проделанная работа по адаптации материала поможет расширить репертуарные рамки локальных оркестров, ощущающих в последние годы недостаток оригинальных произведений, а также предоставит зарубежным коллективам возможность использовать яркие и необычные партитуры в своих программах.

– Великие мелодии, вошедшие в программу концерта, могут стать украшением репертуара оркестров любого уровня, достойно представляя культуру Казахстана в глобальном мире, – подчеркнула Жания Аубакирова.