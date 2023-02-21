Любимый народом

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Ольга Таежная

В КазНТОБ им. Абая состоялся концерт «Асыл арман», посвященный творчеству народного артиста Казахстана Ескендира Хасангалиева.

Кавалера орденов «Құрмет» и «Отан» Ескендира Хасангалие­ва по праву считают одним из основоположников казахской современной песни.

За более чем 50 лет твор­ческой деятельности им написано свыше 200 песен, романсов, хоровых произведений, музыки к кинофильмам и спектаклям. Его песни исполняли и исполняют все звезды отечественной эстрады – Роза Багланова, Ермек Серкебаев, Бибигуль Тулегенова, Роза Рымбаева, а также молодые вокалисты.

На творческом вечере любимые народом произведения Ескендира Хасангалиева представили солисты КазНТОБ им. Абая.

Так, открылся концерт романсом «Нұрлы таң». Он был написан композитором на стихи Абдрахмана Асылбекова в конце 70-х годов специально для народной артистки СССР Бибигуль Тулегеновой.

На концерте присутствовала вдова композитора – Дарико. Любовь к супруге, своей Музе, хранительнице домашнего очага, яркой и неординарной женщине он пронес через всю свою жизнь.

Песню «Әдемі-ау» на стихи Бакира Тажибаева Ескендир Хасангалиев посвятил девушке, случайно встреченной им на концерте в Караганде в начале семидесятых. И только через четыре года он вновь увидел ее в Алма-Ате – и она стала его супругой. Впоследствии своей любимой Дарико он посвятил многие лирические композиции – «Гүл сезім», «Есіңе ал», «Ескірмеген махаббат» и другие.

Сын народного артиста Казахстана – заслуженный деятель РК, директор Алматинского музыкального колледжа им. П. И. Чайковского Биржан Хасангалиев – достойный продолжатель дела своего отца. Недавно он выпустил сборник неизданных романсов Ескендира Хасангалиева, который вскоре появится в библиотеках творческих вузов страны.

В целях сохранения наследия выдающегося композитора в прошлом году стартовал Международный конкурс оперных исполнителей имени Ескендира Хасангалиева. В нем приняли участие студенты консерваторий, солисты филармоний и оперных театров в возрасте от 20 до 32 лет. Гран-при тогда завоевал студент Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Максат Саматов.

В творческой среде Ескендира Хасангалиева знали как умного, доброго, талантливого композитора и певца, которого искренне любили слушатели и коллеги за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу. Помнят о нем и сегодня.

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