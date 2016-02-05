​Любишь кататься - иди за саночками

Новые правила распространяются на продукцию и товары, включенные в перечень, утвержденный уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. «Оператор РОП» также сообщил, что с учетом предложений бизнес-сообщества и в интересах населения новые правила утильсбора будут внедряться поэтапно. Так, на первом этапе принципы РОП распространяются на автотранспортные средства, шины, покрышки, резиновые изделия, электрические аккумуляторы, включая сепараторы для них, моторные масла, тормозные жидкости, антифризы. Утилизационный сбор при этом оплачивают импортеры транспортных средств, автопроизводители, работающие внут­ри страны, и граждане, купившие авто за границей. Базовый размер утильсбора составляют 50 МРП, помноженные на коэффициент, зависящий от вида транспортного средства. Платеж вносят единожды по заводскому номеру VIN-кода во время первичной постановки на учет в Казахстане автомобиля-«иностранца». Исключение из новых правил составляют транспортные средства, ввезенные и зарегистрированные в нашей стране до 28 января 2016 года. Проще говоря, нововведения не касаются автомобилей с уже существовавшими до этой даты казахстанскими номерами.

В связи с введением Правил реализации РОП среди автовладельцев разгорелись нешуточные страсти. Некоторые издания запестрели заголовками: в Казахстане может резко вырасти стоимость как подержанных, так и новых автомобилей; введение в стране нового сбора за утилизацию автохлама приведет к резкому скачку цен на рынке! А другие СМИ занялись подсчетом, насколько подскочат цены на запчасти с введением утильсбора. Выяснилось, что шины для легковых и грузовых машин в среднем подорожают от 140 до 1 000 тенге за баллон, масло – примерно на 20 тенге за литр, а литр антифриза и антиобледенителя – примерно на 8-9 тенге. И так далее.

При этом ни одно из таких изданий не обмолвилось о том, что введение Правил реализации РОП объясняется в первую очередь большим износом существующего в Казахстане автопарка. Так, из 4,7 млн зарегистрированных в нашей стране транспортных средств 66% старше 10 лет. Понятно, что такая ситуация негативно сказывается и на экологии, и на безопасности на дорогах.

Также никто не напомнил, что членство Казахстана в ВТО обязывает наше государство снижать пошлины. Автомобили не исключение. Поэтому, пытаясь заменить разницу в связи со снижением таможенных пошлин утильплатежом, Правительство, по сути, защищает отечественное производство.

В том числе и экологию: выброшенные пластиковые детали, аккумуляторы, шины, моторные масла вряд ли принесут пользу окружающей среде и нашему здоровью. По оценкам экологов, 1 литр отработанного моторного масла, вылитого в почву, делает непригодными от 100 до 1 000 тонн грунтовых вод! В мире уже более 40% поверхности вод покрыты пленкой отработанных авто- и авиационных масел. Несмотря на удручающую экологическую ситуацию, в большинстве стран до сих пор из 100 млн тонн твердых бытовых отходов перерабатывают лишь 3%.

Поэтому, согласно новому проекту, часть отработанных автокомпонентов будет перерабатываться на существующих заводах в Астане, Талдыкоргане, Павлодаре, Карагандинской и Кызылординской областях. Следует добавить, что для системы утилизации транспортных средств и переработки твердых бытовых отходов используется опыт передовых в этой области стран – США, Германии и Швейцарии.