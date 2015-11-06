​Любить и беречь родную речь

Данная награда была учреждена в 2007 году одноименным общественным объединением. Отбор номинантов производится специальной комиссией, состоящей из видных общественных деятелей, ученых, меценатов. Чествуют казахстанцев и иностранных граждан, внесших весомый вклад в развитие и популяризацию государственного языка в сфере образования, литературы и искусства, средствах массовой информации.

Накануне торжественного награждения министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы встретился с номинантами. Среди них отечественные и зарубежные писатели, государственные служащие, общественные деятели, а также меценаты, на постоянной основе оказывающие посильную помощь в вопросах развития государственного языка и казахской культуры.

– Сейчас время, когда мы можем смело говорить на государственном языке и делать все для его дальнейшего развития. На юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Казахстана – Лидер нации Нурсултан Назарбаев выступил на казахском языке. Весь мир стал свидетелем нашего триумфа, – сказал А. Мухамедиулы.

Один из награжденных – директор Фонда развития государственного языка Азат Шауеев – озвучил результаты языкового опроса в социальных сетях.

– Согласно результатам опроса, проведенного нашей организацией, среди 11 тысяч пользователей социальных сетей от 18 до 30 лет более 70% респондентов свободно говорят на государственном языке, а около 12% – владеют им на среднем уровне. Таким образом, успешно выполняется указанная в Государственной программе развития и функционирования языков в РК задача по увеличению к 2017 году количества граждан страны, владеющих казахским, – сообщил руководитель фонда.

На сегодня награды «Тіл жанашыры» удостоены свыше ста человек. По словам почетного председателя общественного объединения «Тіл жанашыры» – начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан Махмуда Касымбекова, данный конкурс нацелен прежде всего на молодежь, и вполне закономерно, что среди победителей и школьные педагоги, и преподаватели вузов, которые используют в работе инновационные и оригинальные авторские учебные методики. К примеру, это директор столичной школы-лицея № 54 Галияш Амрина, имеющая за плечами 42 года педагогического стажа, доцент Таразского государственного университета им. М. Дулати Зиба Куламанова, профессор Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева, журналист, краевед Заркын Тайшыбай.

Для участия в конкурсе поступило более 100 заявок, из которых специальная республиканская комиссия отобрала 21. Впервые в нынешнем году среди них – представители всех регионов Казахстана. В числе лауреатов есть и россияне. Один из них – Нуржан Омиржанов из Москвы, представитель общественной организации «Мурагер», созданной в 1990 году.

– Развитию родного казахского языка мы уделяем большое внимание, несмотря на то что живем далеко от Казахстана, – делится радостью от победы российский гость. – В Москве проживает диаспора казахов, есть молодежь, студенты, и радует, что они не просто не забывают свои корни, культуру, историю, но и стремятся развивать родной язык. Для этого проводятся встречи, различные мероприятия, в том числе при поддержке посольства Казахстана, правительства Москвы.

Напомним, что ранее знаком почета «Тіл жанашыры» были впервые награждены иностранные ученые, исследующие казахский язык. Среди них – турецкий профессор Абдувахаб Кара, президент Союза кыпчаков Европы Вад Ласло, профессор Южно-Корейского университета Ханкук Йун Си Нэ, профессор Мюнхенского университета Кайум Кесижи, профессор Индианского университета Уильям Фиерман.

Поздравляя победителей, Махмуд Касымбеков пожелал, чтобы полученная награда стала примером для тысяч новых последователей и вдохновила подлинных патриотов нашей Родины.