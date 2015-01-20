Любить и славить край родной

Рухани Жаңғыру
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Валерий ВЕДЕНКО, Костанай
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На этот год управлением внутренней политики акимата области запланирован ряд мероприятий по празднованию 550-летия образования Казахского ханства. Особое значение среди них придается серии встреч общественности по вопросам истории, развития гражданского общества, укрепления межэтнического согласия на базе Интеллектуальной гостиной Дома дружбы. Очередная такая встреча была посвящена презентации книги Куаныша Урманова. Ее содержание охватывает информацию о прошлом и настоящем Костанайско-Торгайского края, его географических наименованиях, жизни известных земляков, связи истории и личности.

Надо заметить, что такого рода информации существует не так уж много или она недостаточно популяризируется. Иногда выходят в регионе тома исторических заметок, но обычно дальше сообщений об их выпуске авторы не идут. В результате публикации становятся предметом обсуждений историками, краеведами между собой. Как итог, берешь издания в руки – и нередко видишь разночтения в описании событий, очевидные нестыковки дат, лет, мест. И все это микшируется в узком кругу "специалистов", взаимно прощающих друг другу ошибки. Образовательные и воспитательные возможности таких произведений, естественно, вызывают сомнения.

Учредители Интеллектуальной гостиной под эгидой управления внутренней политики облакимата организовывали открытые обсуждения подобных актуальных тем. И народ потянулся на эти встречи в Дом дружбы, что еще раз продемонстрировала презентация книги Урманова. Возможно, Костанайско-Торгайский край не имеет столь насыщенной знаковыми событиями и фактами истории, как некоторые другие в стране. Хотя для его патриотов и это вопрос дискуссионный. Здесь не обнаружено древнейших городов или рукотворных оазисов. Но как сравнить величие тех или иных исторических личностей разных мест, значение их деяний? Одно только создание Ыбраем Алтынсариным первой в Казахстане "полиязычной" школы чего стоит по своим последствиям, одним из которых в регионе, явно не без оснований, считают появление через полтора века Назарбаев Интеллектуальных школ. И подобные примеры можно продолжать, что и делают местные историки в своих работах.

Книга Урманова рекомендована как учебное пособие по краеведению для высших и средних учебных заведений области.

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