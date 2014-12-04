Любить свой народ 688 Айнагуль КУДАЙБЕРГЕНОВА, жительница села Кобда, Актюбинская

Поэтому, когда узнала, что в нашем городе начинается прокат очередной картины эпопеи, сразу же поспешила в кинотеатр.

Фильм окунул зрителей в 70-е годы. Благодаря высокому мастерству казахстанских актеров, а также звезд российского кино я словно соприкоснулась с нелегкими трудовыми буднями того времени. Тогда и закалялся характер Лидера нации Нурсултана Назарбаева. Очень точно его образ передал исполнитель главной роли – Нурлан Алимжанов. Мы увидели, как формировалось будущее казахстанской промышленности.

Путь, который прошел наш Президент на этапе становления Казахстанской Магнитки, – выдающийся пример для нашей молодежи. Мы понимаем, что трудности может преодолеть только целеустремленный Человек с большой буквы – сильный духом, любящий свою Родину, семью, свой народ.



