​Любить то, что ты делаешь

Он – один из наиболее уважаемых и авторитетных деятелей сферы образования и науки. Вспоминаю удивительные и интересные, трудные и печальные вехи жизни интеллигента и интеллектуала. Энергичный и обаятельный, уверенный в себе и преданный работе. Всегда подтянутый и элегантный, с первой встречи он производит на окружающих неизгладимое впечатление.

Семейный очаг

Рахман Алшанович Алшанов родился 13 сентября 1947 года в селе Бирлик Мойынкумского района Жамбылской области. Союз его удивительных родителей был прочным и теплым, трогательным и счастливым. Отец – Алшан Коренов – участник Великой Отечественной войны, благородный и порядочный, с добрыми и усталыми глазами – был строг и справедлив. Мать – Бибихадиша Коренова – приветливая и гостеприимная, обаятельная и заботливая. В 1944 году Алшан после тяжелого ранения под Каменец-Подольском вернулся в родные края. Бибихадиша, наконец-то, дождалась мужа и была безмерно счастлива.

Когда в семье появился на свет мальчик, его нарекли Рахманом. Имя очень символичное. Оно означает «милостивый и сострадательный». И он оправдал это святое имя. Оно для него оказалось поистине судьбоносным. В дружной семье Рахман рос вместе с сестрами Жибек и Жумакуль, братом Рахманкулом.

Для Рахмана отец был кумиром. Потомок славного Агабай-батыра, он любил жизнь, был неунывающим и веселым. Работал заготовителем в совхозрабкоопе. Рахман с детства был его помощником. Непредвиденный случай на кокпаре вызвал тяжелую болезнь отца. После ранней – в 46 лет – смерти мужа Бибихадиша осталась во главе большой семьи. Жить стало тяжело. Рахман с сестренками и братом как могли помогали маме в тяжелейшей работе на поле и в доме. Он всегда помнил, что главное в этой жизни – оправдать надежды матери, заботиться о близких и родных. В школе ему нравились история и обществоведение, география и математика...

Школа жизни

Рахман блестяще окончил школу. Они с другом отправили заявления в летное училище Ейска и мореходку на Сахалин. Но сначала надо было отслужить в армии. Тогда он подал документы в Политехнический институт на факультет автоматики и телемеханики. На вступительных экзаменах быстро решил все задачи. Но по недоразумению не набрал необходимых баллов по математике. Поэтому пришлось поработать сначала учителем начальных классов, затем центрифуговщиком Чуйского сахарного завода, потом инструктором Коктерекского совхозрабкоопа. Рахман брался за любую работу, нужно было зарабатывать на жизнь, помогать семье. Он был призван в армию, служил замкомвзвода под Москвой в ракетных войсках, начальником радиостанции, ему предлагали поступить в Военную академию.

Alma mater

Под влиянием встречи с двою­родным братом Сеиткеримом, математиком по образованию, и по его совету Рахман решил круто изменить судьбу. Он стал студентом философско-экономического факультета Казахского государственного университета им. С. Кирова. Увлекся политической экономией и философией. Учился на отлично, был стипендиатом премии им. Карла Маркса. Учебу совмещал с активной общественной работой. Среди студентов пользовался непререкаемым авторитетом. Был командиром студенческих строительных отрядов. Избирался заместителем, секретарем комитета комсомола и членом Центрального Комитета ЛКСМ Казахстана.

Получив специальность экономиста, преподавателя полит­экономии, он одним из первых в университете стал читать журналистам и филологам курс лекций по политэкономии на казахском языке. Лекции были превосходными и яркими, студентов завораживали глубина содержания и блестящая форма изложения. Экзамены он принимал весьма доброжелательно, но строго.

Трудно переоценить в жизни Рахмана Алшановича влияние ректора университета Умирбека Арислановича Джолдасбекова. От Наставника он получил прекрас­ные уроки фантастического трудолюбия, гигантского напряжения и искренней преданности любимому делу. Это очень помог­ло ему в работе заместителя секретаря парткома университета и декана престижного философско-экономического факультета.

В университете он встретил настоящих друзей, с которыми судьба связала его на всю жизнь. Вместе они были и в дни радости, и в дни испытаний. Пятнадцать лет жизни он отдал родному вузу...

«Туран»

Когда страна перешла на рыночные рельсы, Рахман Алшанович инициировал создание первого в Казахстане негосударственного университета. Его название было весьма символичным, ибо Туран – прародина тюрков в Центральной Азии.

На посту бессменного ректора нового университета ярко проявились его организаторский талант и предприимчивость. Совместно с коллегами он разработал долгосрочную стратегию развития университета и многие годы последовательно ее реализовывает. Он сумел подобрать хорошую команду преподавателей. Алшанов настоящий педагог, ему присущи неординарный и новаторский подходы к системе образования. Его глубочайшее убеждение, например, состоит в том, что к оценке вчерашнего школьника, абитуриента должен быть интегральный подход. Он считает, что важно определить его реальные знания. Это значит – учитывать не только показатели ЕНТ, золотую медаль, но и результаты учебы за многие годы и среднюю оценку аттестата. Что касается студента, то его преж­де всего нужно научить учиться и мыслить. И, может быть, главное – привить реальные навыки к перемене сфер деятельности с учетом быстроменяющегося времени.

Уинстон Черчилль как-то сказал: «Не имеет смысла делать то, что любишь, нужно любить то, что ты делаешь». На протяжении многих лет под руководством Рахмана Алшановича осуществляется целенаправленная модернизация и формирование модели предпринимательского университета. Она охватила экосистему и атмосферу, академическую стратегию, методики преподавания, рабочие учебные планы и программы общих и специальных учебных курсов, научную деятельность преподавателей, системы ценностей и процессы воспитания студентов.

Ассоциация вузов

Рахман Алшанович пользуется заслуженным авторитетом среди коллег. Он – настоящий профессио­нал, оказавший огромное влияние на развитие университетской среды. Его избрали президентом Ассоциации вузов страны, в которой при решении проблем развития высшей школы учитываются мнения руководителей и коллективов вузов.

При Ассоциации вузов по инициативе ее президента организован издательский центр, который осуществляет выпуск остродефицитных вузовских учебников нового поколения, и прежде всего, на государственном языке. Создан центр «Карьера», занимающийся трудо­устройством выпускников вузов. Совместно с работодателями, промышленными ассоциациями проводятся соответствующие рес­публиканские форумы. Соз­дан и Инновационный центр для привлечения учебных заведений к разработке и внедрению наиболее востребованных научных проектов передовых технологий. В Министерство образования и науки РК представлены проекты комплексных программ «Химические источники тока» и «Солнечная энергетика Казахстана».

Наука

Важной стороной многогранной личности Рахмана Алшановича является его научная деятельность. Он – доктор экономических наук, профессор, талантливый и авторитетный ученый, автор около 220 научных статей и 11 моно­графий. В 1992 году в Санкт-Петербургском университете он блестяще защитил докторскую диссертацию «Теория экономических противоречий: эволюция и проблемы развития». У него хорошие учителя и добротная профессиональная школа. Не раз с восхищением он рассказывал о своем научном руководителе – профессоре, докторе экономичес­ких наук И. Смирнове, которого глубоко уважает и почитает как благодарный ученик. Хорошо усвоил его уроки. Опыт, полученный от Учителя, трудно переоценить. Он научил его умению концептуально мыслить и анализировать.

Рахман Алшанович – человек, талантливый в самых разных областях науки. Это ярко про­явилось в его новой книге «Тайны двадцати тысячелетий: поиски и открытия» (2016 г.), посвященной космологии. Автор обобщил исследования специалистов многих стран, мифы и сказания многих народов, проанализировал причины и следствия, и предложил новый концептуальный подход, трактовки и интерпретации по разгадке причин сверхмощных метеороидных атак Земли. В книге он обратил внимание на необходимость соответствующей исследовательской и практической деятельности по обеспечению безопасности человечества.

Общественная деятельность

Рахман Алшанович имеет широкий опыт общественной деятельности. В настоящее время он – депутат маслихата города Алматы. У него плотный рабочий график. Приоритетные направления дея­тельности – экономика, социальная сфера, образование и наука. Им внесены предложения по распределению бюджета с учетом нужд и потребностей районов города, он активно участвует в разработке и внедрении новых программ социально-экономичес­кого развития города, создании благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, реализации инфраструктурных проектов, способствующих соз­данию дополнительных рабочих мест, а также расширении благо­творительности и помощи нуждающимся горожанам.

Он избран председателем первого Общественного совета города Алматы. В рамках Общественного совета действуют комиссии по вопросам бюджетного планирования, экономики и транспорта, жилья и земельных отношений, а также предпринимательства, социальной политики и госрегулирования.

Семья

На третьем курсе учебы в университете Рахман женился. Его избранницей стала Алида Ашимбаева, учившаяся двумя курсами младше. Нельзя не отметить ее роль в его судьбе как верной спутницы и прекрасной хозяйки. Ее любовь и вера в его силы были неоценимой поддержкой. Благодаря ее терпению и мудрости, душевности в семье всегда было уютно и комфортно. Дом всегда открыт для друзей, родных и близких людей. Со временем Алида стала известным ученым-экономистом, доктором экономических наук, профессором. Она – автор известных трудов по экономике Казахстана и стран БРИКС. Пос­ле внезапной потери Алиды он крайне тяжело переживал ее уход. Удар судьбы Рахман мужественно выдержал. С достоинством перенес испытания, выпавшие на его долю. Рядом с ним всегда его семья. Он искренне гордится детьми, внучкой и внуками. С ними он необыкновенно мягок и сердечен, деликатен и отзывчив. Они – его настоящая радость и гордость.

Уильям Теккерей как-то сказал: «Посейте поступок – и вы пожнете привычку, посейте привычку – и вы пожнете характер, посейте характер – и вы пожнете судьбу». Рахман Алшанович достиг больших высот в жизни упорным и самоотверженным трудом. Его выдающийся вклад в отечественную систему образования и науки трудно переоценить. Спиннер его жизни быстро вращает волшебные лопасти потока уходящего времени. Впереди – новые заботы и планы.