​Любители деликатеса

В Атырауской области недалеко от государственной границы были задержаны двое граждан Франции, перевозивших икру рыб осетровых пород.

Как следует из сообщения пресс-службы районного суда, французы были задержаны сотрудниками полиции у контрольно-пропускного пункта «Шеп» в Курмангазинском районе, когда на автомашине марки Ford Escort двигались в сторону казахстанско-российской границы. При досмотре автомашины в багажном отделении полицейские обнаружили около 4 кг черной икры без каких-либо сопроводительных документов. Позже иностранцы в суде признались, что осетровый деликатес приобрели в Атырау у незнакомой им женщины. В суде же им разъяснили, что их деяния подпадают под статью 339 УК Респуб­лики Казахстан, то есть незаконное пользование дериватами животных, на пользование которыми введен запрет. Как отмечается в сообщении пресс-службы Курмангазинского районного суда, каждому из них было назначено наказание в виде штрафа в размере 1 134 500 тенге, при этом конфискована не только сама перевозимая ими икра, но и средство совершения преступления – автомашина марки Ford Escort. Приговор суда не вступил в законную силу.