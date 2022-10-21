Статьи

Люблю, следовательно, говорю

Юлия Миленькая

Молодой учитель казахского языка из Караганды Айгерим Халилина уверена, что учить язык необходимо по принципу «от простого к сложному». Только таким образом можно постепенно взрастить в человеке любовь к изучаемому предмету.

Айгерим, окончив вуз по специальности «филолог», решила преподавать казахский язык. Поначалу, как она сама приз­нается, было непросто. В этом вопросе очень важно понимать тонкости и нюансы одновременно двух языков, ведь строя фразу на том или ином языке, человек мыслит, делится своими эмоциями и переживаниями по-разному.

– Сегодня понимаю, что многочисленные языковые нюансы делают процесс обучения очень интересным и увлекательным, – говорит Айгерим. – Каждый день со своими учениками я учусь чему-то новому.

По словам молодого преподавателя, только с постоянной практикой мозг изучающего иностранный язык, в частности казахский, становится гибким и обретает возможность быстро перестраиваться. Ведь очень важно научиться мыслить на языке, который человек использует в речи.

– Вначале стараюсь обучить людей простым языковым конструкциям. Так, шаг за шагом от двусложных предложений мы переходим к сложносочиненным, сложноподчиненным, нанизывая на разговорную нить все новые и новые слова, – рассказывает Айгерим. – К языку нужно подходить с вдохновением. Не будет никакого толка, если себя постоянно заставлять учиться. Успех обучения зависит еще и от того, как преподносится материал. Если давать студенту сразу сложные задания, то он потеряет интерес к языку и не захочет заниматься. А язык нужно любить, только тогда будет толк.

Преподаватель рекомендует при изучении любого иностранного языка делать упор на разговорную речь и аудирование. Хотя при изучении языков многие преподаватели большое количество времени отводят на работу с текстом и грамматикой.

– Не стоит на потом оставлять работу над произношением. Даже простые и легкие выражения нужно стремиться говорить сразу правильно. Переучиваться всегда сложнее. Делайте все вовремя, – советует Айгерим Халилина. – Необходимо вокруг себя создавать языковую среду – смотрите и слушайте ток-шоу, фильмы и мультфильмы на казахском языке. Это самая полезная вещь, которую вы сможете сделать для себя, ускорить свой процесс обучения.

Действенным и эффективным способом закрепления правильного произношения специфических звуков в казахском языке, отработки дикции и повышения скорости речи является заучивание скороговорок. Для того чтобы иметь неплохую разговорную базу, необходимо запомнить и выучить времена глаголов, падежные, личные и притяжательные окончания.

– Как можно больше практикуйте казахский язык в реальной жизни. Не стесняйтесь, пробуйте, просто знайте, что язык – это живой организм, который развивается только при постоянной работе с ним в разговорной среде. Вы учите любой язык для достижения конкретной цели, поэтому определите именно вашу цель и следуйте ей, не сворачивая с выбранного пути, – заключила преподаватель.

Пока Айгерим Халилина преподает казахский русскоязычным людям, в дальнейшем она планирует обучать иностранных граждан, говорящих на английском и турецком языках.

Популярное

Все
Отечественная картина «Оралман», снятая в 2017 году, побила рекорд: за последние два года ее посмотрели свыше миллиона зрителей
Радость в мелочах
Восстанавливая историческую справедливость
Две ратификации и один запрос
Территория актуальных пьес
Люблю, следовательно, говорю
Потеплело
Сердце матери
Хайку, Эшер, Бонапарт и корова
В горы – за здоровьем
Область Жетысу: новый импульс социально-экономическому развитию
Конвенция увлеченных
Учи язык с детства
Сохраняя национальный код
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Школьница пыталась покончить с собой в одном из лицеев Алматы
Покупательница "нокаутировала" кассира супермаркета в Караганде (видео)
Загадочное самоубийство школьника расследуют в Таразе
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Участие президента в работе саммита "Центральная Азия – Россия" – самое главное
26 человек погибли при взрыве на шахте в Турции, около 50 заблокированы под землей
Президенты Казахстана и Туркменистана приняли совместное заявление
Жительница Экибастуза, взобравшись на вышку, требовала наказать обидчиков своих сыновей
Токаев дал оценку результатам переговоров с Бердымухамедовым
Решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем – Токаев
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана
В МВД РК прокомментировали видео с "нападением на россиянина"
Токаев озвучил предложение по продвижению русского языка
Лучше использовать транспортно-транзитный потенциал Центральной Азии призвал Токаев
Нигериец более 3 лет скрывался от полиции в Казахстане
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Женщину-юриста убили в Алматы
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Владимир Путин прибыл в Астану
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Статьи
Сердце матери
Статьи
В горы – за здоровьем
Статьи
Территория актуальных пьес
Статьи
Хайку, Эшер, Бонапарт и корова

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]