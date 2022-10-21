Люблю, следовательно, говорю

Молодой учитель казахского языка из Караганды Айгерим Халилина уверена, что учить язык необходимо по принципу «от простого к сложному». Только таким образом можно постепенно взрастить в человеке любовь к изучаемому предмету.

Айгерим, окончив вуз по специальности «филолог», решила преподавать казахский язык. Поначалу, как она сама приз­нается, было непросто. В этом вопросе очень важно понимать тонкости и нюансы одновременно двух языков, ведь строя фразу на том или ином языке, человек мыслит, делится своими эмоциями и переживаниями по-разному.

– Сегодня понимаю, что многочисленные языковые нюансы делают процесс обучения очень интересным и увлекательным, – говорит Айгерим. – Каждый день со своими учениками я учусь чему-то новому.

По словам молодого преподавателя, только с постоянной практикой мозг изучающего иностранный язык, в частности казахский, становится гибким и обретает возможность быстро перестраиваться. Ведь очень важно научиться мыслить на языке, который человек использует в речи.

– Вначале стараюсь обучить людей простым языковым конструкциям. Так, шаг за шагом от двусложных предложений мы переходим к сложносочиненным, сложноподчиненным, нанизывая на разговорную нить все новые и новые слова, – рассказывает Айгерим. – К языку нужно подходить с вдохновением. Не будет никакого толка, если себя постоянно заставлять учиться. Успех обучения зависит еще и от того, как преподносится материал. Если давать студенту сразу сложные задания, то он потеряет интерес к языку и не захочет заниматься. А язык нужно любить, только тогда будет толк.

Преподаватель рекомендует при изучении любого иностранного языка делать упор на разговорную речь и аудирование. Хотя при изучении языков многие преподаватели большое количество времени отводят на работу с текстом и грамматикой.

– Не стоит на потом оставлять работу над произношением. Даже простые и легкие выражения нужно стремиться говорить сразу правильно. Переучиваться всегда сложнее. Делайте все вовремя, – советует Айгерим Халилина. – Необходимо вокруг себя создавать языковую среду – смотрите и слушайте ток-шоу, фильмы и мультфильмы на казахском языке. Это самая полезная вещь, которую вы сможете сделать для себя, ускорить свой процесс обучения.

Действенным и эффективным способом закрепления правильного произношения специфических звуков в казахском языке, отработки дикции и повышения скорости речи является заучивание скороговорок. Для того чтобы иметь неплохую разговорную базу, необходимо запомнить и выучить времена глаголов, падежные, личные и притяжательные окончания.

– Как можно больше практикуйте казахский язык в реальной жизни. Не стесняйтесь, пробуйте, просто знайте, что язык – это живой организм, который развивается только при постоянной работе с ним в разговорной среде. Вы учите любой язык для достижения конкретной цели, поэтому определите именно вашу цель и следуйте ей, не сворачивая с выбранного пути, – заключила преподаватель.

Пока Айгерим Халилина преподает казахский русскоязычным людям, в дальнейшем она планирует обучать иностранных граждан, говорящих на английском и турецком языках.