​«Люблю свою страну и обожаю профессию»

фото Бориса Бузина

С тех пор Жанар – полноправный гражданин Казах­стана, который находится под защитой Конституции. Родилась она и выросла в Китае, в 2000 году вместе с родителями переехала в Алматы. Семнадцатилетней девушке, стоявшей на пороге большой жизни, пришлось начинать все с нуля. Школу она окончила на китайском языке, владела английским и персидским, казахский язык почти не знала, русский язык был ей совсем незнаком. Поступила в Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана на переводческий факультет. И тогда, как она считает, родители дали ей очень ценный совет: «Если ты хочешь скорей адаптироваться в обществе, выучить родной язык и постичь казахстанский менталитет, должна жить в студенческом общежитии». Признается, сложно ей было поначалу в незнакомой среде, и с улыбкой вспоминает курьезы, которые случались довольно часто.

– «Я не знаю» – эти слова у меня были на все случаи жизни, – вспоминает она с улыбкой свои студенческие годы. – Однажды я принесла в общежитие арбуз. Меня спрашивают: «Где купила?» Я отвечаю: «Не знаю». Со мной жили девушки из разных регионов страны, так что я подтянула казахский и научилась говорить на русском. Это была прекрасная школа для меня во всех отношениях.

Жанар вспоминает, как на третьем курсе прочитала объявление, что на чемпионат Азии по борьбе, который проходил в Алматы, требуются волонтеры. Она успешно прошла собеседование, и ее назначили переводчиком бывшего тогда председателем Комитета по делам спорта Министерства культуры, информации и спорта Даулета Турлыханова. Жанар работала с командами из Китая, Гонконга и Тайваня. Это была отличная языковая практика для молодого специалиста. И с тех пор она является настоящим поклонником спорта. После окончания вуза сразу устроилась работать в языковой центр при КИМЭП преподавателем китайского языка, где трудится около 12 лет. В 2009 году Генеральное консульство Китая в РК предоставило ей грант на обучение в магистратуре Пекинского университета языков и культуры.

– Я обожаю свою профессию, – расплываясь в улыбке, рассказывает она. – Прелесть преподавательской работы заключается в том, что ты общаешься с молодежью. Я всегда помню слова Конфуция о том, что лучше дать человеку удочку, чем рыбу.

Больше всего Жанар гордится тем, что ее ученики становятся успешными людьми и находят свое место в жизни. За эти годы она «дала в руки удочку» более 1 500 студентам, среди них есть работники посольства Китая в РК, успешные бизнесмены, менеджеры.

– Я – единственная оралманка, которая работает в этом центре, и горжусь этим фактом. Люблю свой коллектив, в котором всегда царит дружес­кая атмосфера, – говорит моя собеседница.

– Вы согласны с мнением вице-премьера Дариги Назарбаевой о том, что казахстанцы должны активнее овладевать китайским языком, языком нашего ближайшего соседа?

– Абсолютно согласна с Даригой Нурсултановной. Я считаю, что надо знать и изучать эту страну, с которой нам предопределено быть соседями. Недавно мне пришлось побывать на курсах повышения квалификации по языку в Пекине. Там были представители Европы, США и России. Интерес к этому языку прежде всего обусловлен экономическими соображениями. К примеру, только один аспект: растущая экономика страны и благосос­тояние китайцев позволяют им быть сегодня самыми активными покупателями люксовых товаров ведущих мировых брендов, поэтому экономика и потребительский спрос диктуют свои условия. Специалисты, владеющие анг­лийским и китайским языками, очень востребованы на рынках труда и в Европе, и в Китае. Поэтому я всегда говорю молодым казахстанцам об этих преимуществах и всегда стараюсь мотивировать их.

Я не устаю говорить, что мы тоже должны научиться зарабатывать деньги в Китае, где для этого есть огромные возможности. Нам надо очень серьезно развивать туризм, экс­портировать свои продукты, в которые китайцы просто влюб­лены. Для того чтобы привлечь китайских туристов, работникам отрасли достаточно владеть самыми простыми разговорными терминами. Все отмечают открытость, толерантность казахстанцев – это наше большое преимущество, которым надо пользоваться.

В этом году для туристов из Поднебесной открывается групповая виза. В наступающем году у нас пройдут крупные международные мероприятия – зимняя универсиада и Международная выставка EXPO 2017. Мы должны воспользоваться этими событиями и привлечь как можно больше туристов в нашу страну. У нас множество туристических достопримечательностей, которые нам надо преподнести и показать.

Замечено, что Жанар еще и активный блогер. И, судя по информации из соцсетей, основательно готовится к EXPO-2017.

– На своих страницах в социальных сетях всегда выкладываю фото о нашей природе и получаю тысячи лайков, – делится Жанар. – Очень много моих подписчиков в Китае, которые мечтают посетить Казахстан и увидеть нашу природу своими глазами. Что касается выставки, то могу сказать, что разговорник на четырех языках, разработанный специалистами нашего языкового центра, – реальный вклад в привлечение туристов на EXPO 2017. Над ним мы работали около трех лет. Четвертым языком в разговорнике, помимо казахского, русского и английского, является китайский. У нас готовы подобные разговорники на 11 самых распространенных языках мира. Но, к сожалению, мы пока не нашли поддержки для их выпуска. Экземпляр с китайским языком мы выпустили при поддержке посольства Китая в РК тиражом в 1 000 экземпляров. Для удобства мы разработали и электронные приложения к сотовым телефонам. Надеемся, что эти разговорники, столь необходимые для туристов, увидят свет. Если мы хотим, чтобы туристы как можно дольше пребывали в нашей стране, нужно создавать для этого условия, а это – прежде всего средства коммуникации.

А еще Жанар работала на Международных армейских играх в Отаре.

– Игры произвели на меня неизгладимое впечатление, особенно театрализованное представление, когда выступали наши батыры. Тесно работала с китайской делегацией. Понимаю, что военные решали свои задачи, но после основной программы у нас было время для теплого и неформального общения. Уверяю, что почти все участники игр были в восторге от казахских национальных блюд.

…Напоследок наша героиня сообщила о своих планах – посольство КНР предоставило ей грант по программе докторантуры. Так она намерена покорять новые высоты.