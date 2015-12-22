​Любопытные результаты

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Юрий МАКАРОВ

Ну, действительно, чем не новость: команда «Астана» (совершенно неожиданный лидер чемпионата) продолжила победный шаг, обыграв, правда, аутсайдера турнирной таблицы. А чемпион страны «Жетысу», проваливший предыдущий тур (четыре поражения в пяти матчах), наконец-то вышел на победный результат. После стартового дня нынешнего тура в активе «Астаны» стало 25 очков, на второе место вышли волейболистки «Жетысу» (21), и замыкали тройку лидеров спортсменки Павлодара (20 очков).

Вчера участники гонки за медали и команды с менее амбициозными планами провели очередные матчи. Встречались «Караганда» – «Алматы», «Алтай» – «Жетысу», «Астана» – «Иртыш-Казхром».

Приблизились к Рио

Успешно выступили казахстанские пляжные волейболисты в розыгрыше квалификационного Континентального кубка Азиатской конфедерации волейбола (AVC). Эти соревнования для команд центральноазиатской зоны состоялись в Кажикоде (Индия). Нашу страну в них представляли по две мужские и женские пары: Татьяна Машкова – Бахтыгуль Самаликова, Ирина Цимбалова – Екатерина Ласюта, Алексей Кулешов – Александр Дьяченко, Сергей Богату – Дмитрий Яковлев.

В последний день турнира наши женщины одержали две победы над соперницами из Шри-Ланки (2:0) и заняли первое место. В финале играли и мужские команды Казахстана – против пляжников из Ирана. Здесь после двух встреч счет был равным – 1:1, а в дополнительной игре Алексей Кулешов и Александр Дьяченко вновь взяли верх, но уже над другой иранской парой и склонили чашу весов в пользу сборной Казахстана – 2:1.

Наши спортсмены и спортсменки вышли в финал Континентального кубка AVC и теперь весной 2016 года поспорят за путевки на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Этот решающий турнир состоится в Австралии.

Запутанная таблица

После небольшой паузы, связанной с переносом матчей Всероссийских соревнований «Высшая лига» по хоккею с мячом на более позднее время, уральский «Акжайык» провел дома две встречи с «Локомотивом» из Оренбурга. Сыграв сначала вничью (3:3), хозяе­ва на следующий день уступили со счетом 3:7 и опустились вниз турнирной таблицы.

А в лидеры группы № 2 вышли хоккеисты команды «Знамя-Удмуртия» (Воткинск), набравшие 24 очка. В тройке сильнейших также «Никельщик» (Верхний Уфалей, 19 очков) и «Локомотив» (17). Но объективную картинку положения вещей в нашей группе пока составить невозможно из-за неодинакового количества сыгранных клубами матчей. К примеру, «Никельщик» уже провел 12 игр, а саратовский «Универсал» – ни одной, припозднившись с подачей заявки в Федерацию хоккея с мячом России.

К слову, по календарю следующие два матча «Акжайык» должен провести в Уральске 26 и 27 декабря, и как раз с «Универсалом». Интересно, что доигрывать испорченный сезон (в восьми непроведенных играх волжанам засчитаны поражения) «Универсал» будет с тремя перешедшими в его состав из «Акжайыка» хоккеистами.

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