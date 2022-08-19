Любопытный снежный барс попал в фотоловушку в нацпарке "Алтын-Эмель" – видео

Фотоловушка в Государственном национальном природном парке «Алтын-Эмель» зафиксировала любопытного снежного барса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

На кадрах видно, как любопытный зверь заметил камеру и стал с ней играть.

Сотрудники нацпарка поясняют, животные попадают в кадр случайно, а ловушкой они интересуются как необычным явлением в лесу.

К слову, чтобы отслеживать передвижение диких животных, в нацпарке установлено 15 фотоловушек, и снежные барсы часто попадают в объектив.