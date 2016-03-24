​Любовь и деньги, и Шекспир

На что только не пойдешь ради денег и чего только не сделаешь во имя любви – примерно такова идея пьесы Кена Людвига, известного современного американского комедио­графа.

…Молодые незадачливые актеры Лео и Джек случайно узнают, что богатая и находящаяся при смерти старушка-миллионерша Флоренс Снайдер разыскивает своих дальних родственников, которых не видела много-много лет. После недолгих колебаний сильно поиздержавшиеся лицедеи решают попытать счастья и заявить свои права на наследство. И даже то, что племянники должны быть на самом деле племянницами (а одна – глухонемой), их уже не может остановить...

Как и большинство историй с переодеванием (а в первую очередь зритель вспомнит «В джазе только девушки» и «Здравствуйте, я ваша тетя!»), спектакль «Примадонны» эксцентричен, пикантен, изобилует гэгами и буффонадой. Добавим сюда заводную музыку и зажигательные танцы (хореограф Роза Бельгибаева), яркие костюмы, которые, как и декорации, только намекают на время действия (художник-постановщик Канат Максутов) и – самого Шекспира. Сначала на него «замахнулись» Лео и Джек, но потерпели сокрушительное поражение: «высокую трагедию» публика из Общества гуманной охоты на лосей не приняла категорически. Зато как уж потом пришлась к месту «Двенадцатая ночь»! И хотя «тема Шекспира» в спектакле не была развита, зрители в зале реагировали на обрывки великих цитат, и эта радость узнавания придавала комедии некоторый классический блеск.

Режиссер-постановщик Бекпулат Парманов точно распределил роли, раскрыл каждый образ и возможности исполнителей. Лео (Сергей Маштаков) и Джек (Александр Лукашевич) стремительно перевоплощаются в Максин и Стефани и обратно. Причем актерам удается показать, как мужчина «вживается» в женское обличье, как угловатость и неуверенность сменяются почти настоящим шармом, а дамские ужимки становятся почти манерами.

Превосходны и самобытны две блондинки – Мэг (Светлана Фортуна) и Одри (Наталья Маштакова), в которых, разумеется, влюбляются Лео и Джек. Пастор Дункан (Александр Корженко) жаден, но очень сообразителен, доктор Майерс (Игорь Седин) брутален и импозантен, юный Буч (Дмитрий Маштаков) – пылкий ищущий юноша, открытый для любых предложений. И не сразу понимаешь, что на сцене переодетых в женщин мужчин на самом деле трое. Роль миллионерши Флоренс искрометно исполняет Денис Юкало. По воле драматурга он (то есть она) из умирающей старушки превращается в кокетливую эмансипе и в финале «зажигает» наравне с молодыми.

Актеры играют «в команде», слаженно и точно, с огоньком, что так важно для жанра комедии. Новый спектакль у горьковцев получился не банальным, как можно было ожидать, а задорно-сентиментальным и стильным. И еще. 25 и 27 марта в театре снова премьера: теперь зрителей ждет «Хаос» от финского драматурга Мики Мюллюахо.