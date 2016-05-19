Отсчет трудового стажа продолжительностью более века начат в 1950 году, когда глава семейства – ветеран Великой Отечественной войны Шокырай Кокшин возглавил Байганинский РУС Актюбинской ОДТ. Основатель трудовой династии отработал в филиале 43 года. А его супруга Злиза Кокшина не только родила восьмерых детей, но имеет 28-летний стаж телефонистки.

На торжественную встречу в Астану приехали его сын Берикбай Шокыраевич и дочь Казина Шокыраевна – преподаватель Актюбинского колледжа связи и электротехники, а также внук Кайрат Кокшин, который шесть лет как работает электромонтером линейных сооружений электросвязи Байганинского УТ.

– Наш отец ушел на пенсию только когда ему было уже под 70. Он награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной вой­ны II степени, четырежды удостаивался почетной грамоты Министерства связи СССР, 7 раз – почетной грамоты Минсвязи КазССР. Был в большом почете в Актюбинском отделении связи, – рассказал Берикбай Шокыраевич, ведущий инженер электросвязи Центра технической поддержки сетевых ресурсов. – Сегодня в сфере коммуникаций работают два его внука, я – сын, моя жена и сестра. Сам я начинал монтером, после армии продолжил учиться и стал инженером. Работа у нас интересная, часто дома обсуждаем, конечно. То, что в семье были связисты, помогало новому поколению узнать все тонкости дела у самых близких и авторитетных людей. Мы с сестрой Розой пошли по стопам матери и отца, работали еще на старом оборудовании, трудностей было много. А сейчас в «Казахтелекоме» все современное, не отстаем от развитых стран, и с каждым годом становится только лучше.

Всего на День трудовых династий АО «Самрук-Казына» были приглашены девять семей сотрудников из разных нацкомпаний. Председатель правления фонда АО Умирзак Шукеев лично вручил памятные медали и поблагодарил за долгий и достойный труд.

– Мы четвертый год чествуем трудовые династии нашего 350-тысячного коллектива. Эта инициатива подхвачена всеми нашими компаниями, – сказал У. Шукеев на церемонии. – Поощрение трудовых династий является одним из ключевых факторов формирования сплоченности и благоприятного климата в коллективах, поддержания социальной стабильности и развития социального партнерства. Вы – наша честь и слава, бесценное богатство, наша история. Вы воспитываете поколения в духе выбранной профессии, трудовых ценностей, патриотизма. За что огромное вам спасибо!

В формировании Общества Всеобщего Труда важнейшим инструментом становится институт трудовых династий, который закладывает ценности в становлении человека труда в преемственности поколений и семейного наследования профессии. Меры по усилению приверженности работников профессии приводят не только к повышению эффективности деятельности отдельно взятой компании, но и благотворно влияют на процветание всего Казахстана в целом.

Гордится своими трудовыми династиями и АО «Казахтелеком». Общий трудовой стаж всех 63 династий, посвятивших жизнь профессии связиста и построивших карьеру в компании, составляет более 5,5 тыс. лет! Больше всего трудовых поколений работают в филиале «Казахтелекома» «Объединение «Дальняя связь» – 10 семей. Далее по количеству династий идет Восточно-Казахстанская ОДТ (9), Павлодарская (8) и Костанайская областная дирекция телекоммуникаций (6).

Наибольшая продолжительность общего трудового стажа всех династий отмечена в ВКО: 9 семей в совокупности посвятили отрасли связи 886 лет. В Павлодарской области 8 семей отработали 729 лет, в «Объединении «Дальняя связь» 10 фамилий накопили 688 лет общего трудового стажа.

Как отметил главный директор – руководитель аппарата АО «Казахтелеком» Дарын Туяков, преемственность поколений, передача опыта и сохранение традиций являются отличительной чертой трудовых династий связистов.

– Коммуникации – это та сфера, где очень важны трудовые династии, институт наставничества, так как на ее основе сладывается множество других отраслей экономики. Тем более сейчас, когда технологии очень быстро сменяются, – сказал в интервью журналистам Д. Туяков. – В нашей компании поддерживается и приветствуется передача опыта из поколения в поколение. Количество трудовых династий и накапливаемый ими опыт – тому подтверждение. За годы работы мы сохранили имеющуюся инфраструктуру, людей и уделяем большое внимание тому, чтобы культивировать внутреннюю корпоративную культуру. Отрадно, что наши коллеги из Актюбинской области отмечены среди династий из других компаний группы «Самрук-Казына», это большая честь для всего нашего коллектива.

После торжественной церемонии, праздничного концерта и обеда представители семей также посадили деревья на Аллее трудовых династий фонда и приняли участие в экскурсии по Астане.