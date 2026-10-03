Любовь к Родине начинается с отчего дома

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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее торжественно завершился XXII сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

фото Анатолия Тернова

На итоговое мероприятие респуб­ликанского уровня приехали представители всех регионов Казахстана, а также гости из России. Движение «Жасыл ел» началось в 2005-м. За 21 год через его трудовые отряды прошли более миллиона молодых людей. Для многих из них участие в проекте стало первым опытом трудоустройства.

В 2026 году к озеленению территорий и уборке населенных пунктов привлекли более 35 тыс. молодых людей. Заместитель акима области Абай Мейрлан Раханов поблагодарил молодежь за вклад в развитие и благоустройство регионов. Он отметил, что деятельность «Жасыл ел» напрямую связана с инициативой «Таза Қазақстан», которая направлена на формирование экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде.

Особое значение для участников мероприятия имела поездка в Жидебай. Накануне в Семее молодежь из регионов Казахстана и гости из России посетили исторические места, связанные с именами Абая и Шакарима.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров отметил, что трудовые отряды дают их участникам возможность получить первый практический опыт.

– Молодежная политика измеряется не только количеством проведенных мероприятий. Ее главный результат – создание реальных возможностей для каждого молодого человека раскрыть свой потенциал, включиться в трудовую деятельность и приносить пользу обществу, – сказал Кайрат Камбаров.

Участие в «Жасыл ел» помогает научиться работать в команде, соблюдать трудовую дисциплину и видеть конкретный результат собственного труда. Кайрат Камбаров также сообщил, что за последние два года в рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» проведены тысячи мероприятий, высажены миллионы деревьев и организованы масштабные работы по очистке территорий.

Только с начала года в экоакциях приняли участие около 2 млн молодых людей, было проведено порядка 2 тыс. мероприятий. Следующим шагом должно стать создание дополнительных возможностей для молодежи с учетом ее образовательных и профессиональных планов.

Итоги XXII сезона представил руководитель республиканского штаба «Жасыл ел» Нурасыл Бекматов. По большей части в движении заняты школьники, студенты и молодые люди из семей, нуждающихся в социальной поддержке. Возраст участников – от 14 до 35 лет. Помимо экологических отрядов получают развитие инженерно-техническое, аграрное, педагогическое и строительное направления.

В церемонии приняли участие представители российских студенческих отрядов. Нурасыл Бекматов отметил, что сотрудничество с коллегами из России позволяет обмениваться опытом и развивать молодежные трудовые отряды на международном уровне.

Проведение торжественных церемоний в разных регионах Казахстана также уже стало доброй традицией. В прошлом году открытие прошло в Актюбинской области, а закрытие – в Карагандинской. В 2026-м старт сезона состоялся в Алматинской, а завершился он в области Абай.

– Здесь мы познакомились с местами, связанными с Абаем и Шакаримом, их наследием, смогли глубже понять историю этого края, – подытожил Нурасыл Бекматов, добавив, что «Жасыл ел» уже стал значимой частью молодежной политики и трудового воспитания.

В завершение церемонии состоялось награждение участников XXII трудового сезона «Жасыл ел», внесших значительный вклад в экологические проекты своих регионов.

#акция #экология #Жасыл ел #молодежная политика #Таза Қазақстан

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