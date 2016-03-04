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​Любовь-кольцо

Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Почему именно кольцо, которое Козьма Прутков шутя называл первым звеном в цепи совместной жизни, является символом супружества? Дело в том, что форма кольца – замкнутый круг, у которого нет ни конца, ни начала, поэтому оно еще в допотопные времена считалось символом вечности. Это представление дошло и до наших дней. Молодые люди надевают друг другу на свадьбе обручальные кольца в знак того, что они всегда будут вместе, связаны одной судьбой.

Обручальное кольцо надевается на безымянный палец. Эта традиция также прошла через века от древних египтян, которые считали, что через безымянный палец правой руки проходит сосуд, несущий кровь прямо к сердцу, и золотое украшение на нем сулило семейное благополучие.

Силу безымянных пальцев можно испытать и самим, используя при этом китайскую символику. Согласно ей, большой палец – это символ родителей, указательный – братья и сестры, средний – символ самого себя, безымянный – второй половинки, любимого человека, а мизинец – символ детей. Теперь сложите ладони так, что пальцы соприкоснулись друг с другом подушечками, кроме средних – их надо согнуть, чтобы они соприкоснулись внешними сторонами. А теперь по очереди пробуйте оторвать друг от друга подушечки пальцев, при этом остальные должны оставаться вместе.

Большие пальцы легко разожмутся – родители рано или поздно покидают нас. Указательные тоже легко отрываются друг от друга: у наших братьев и сестер своя дорога. Мизинцы отрываются без особых усилий – дети вырастают и уходят от нас, чтобы жить своей жизнью. И только безымянные пальцы невозможно оторвать друг от друга, потому что влюбленные всегда вместе – и в горе, и в радости.

Кольцо всегда считалось оберегом. Таинственной силе кольца Александр Пушкин посвятил стихотворение «Талисман». У поэта было семь заветных колец, подаренных ему близкими друзьями и любимыми женщинами. Но лишь одно из них – золотой перстень с изумрудом, как он считал, обладало мистической силой. Согласно преданию, это кольцо некогда принадлежало Поликрату, древнегреческому правителю островного города-государства Самос, который выбросил его в море, желая откупиться от злой судьбы. Но богиня судьбы не приняла жертвы, и кольцо вернулось ему в брюхе рыбы, поданной к обеду. Несколько столетий легендарное украшение путешествовало по Европе, а в ХV веке попало в Россию. Его владельцами были Иван III, Ксения Годунова, Петр I, который подарил кольцо Абраму Ганнибалу. После чего кольцо стало реликвией рода Пушкиных.

Александр Сергеевич очень любил это кольцо, считая, что оно дарует ему поэтическое вдохновение. Поэт практически не расставался с заветным украшением, но когда отправился на ту, роковую дуэль, снял его с руки и надел вместо него перстень, подаренный графиней Воронцовой. Это дало повод считать, что смена колец и предрешила исход поединка.

Умирая, Пушкин передал заветное кольцо своему другу, писателю Владимиру Далю со словами: «Бери, друг, мне уж не писать». Позднее в одном из писем Даль отмечал: «Перстень Пушкина, который звал он – не знаю почему – талисманом, для меня теперь настоящий талисман… Как гляну на него, так хочется приняться за что-нибудь порядочное». …Через некоторое время Даль создал потрясающий словарь русского языка.

Так что к кольцам, а тем более обручальным или фамильным, нужно относиться с большим уважением.

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