Любовь – на трассе Sepang

Абзал КАМБАР, Малайзия
Asia Cup Series Formula BMW – Кубок Азии по кольцевым автогонкам, входящий в серию соревнований FIA (Международная автомобильная федерация), состоит из 3 этапов, каждый из которых включает в себя по 5 гонок. В нынешнем году участие в данном соревновании приняли 15 спортсменов из разных стран мира, в том числе Малайзии, Австралии, Норвегии, Сингапура, Японии, Таиланда и Казахстана.
Наша спортсменка, представляющая Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана», замкнула топ-5 лидеров первого этапа гонки. На протяжении всего соревнования Любовь показывала лидерский темп. В четвертой гонке она уверенно держалась на третьем месте, однако на завершающем повороте ее выбили с трассы. Таким образом, Л. Андреева стала пятой.
«Впереди нас ожидает еще два этапа, – говорит отважная гонщица. – Я ставлю перед собой амбициозную цель – попасть в топ-3 сильнейших пилотов Asia Cup Series – и приложу все усилия для того, чтобы оправдать надежды казахстанских болельщиков.»

