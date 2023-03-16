Любовь не сотрешь!

Муралы с изображением известных людей, социально важных процессов в стране, сюжетов из истории и бытовой жизни время от времени появляются на стенах зданий. Жители Алматы, получив в дар от местных художников то или иное произведение стрит-арта, становятся его хранителями. Не дали в обиду и ставший одной из достопримечательностей города мурал, посвященный Димашу Кудайбергену.

Настенный портрет кумира абсолютно всех казахстанцев украшал торец дома на пересечении улицы Кабанбай-батыра и проспекта Сейфуллина и был поврежден в ходе ремонта. Об этом стало известно на встрече населения Алмалинского района с акимом Алматы Ерболатом Досаевым. По словам жителей дома, инициативная группа горожан собрала средства на реставрацию мурала и получила согласие акимата города на проведение необходимых работ.

Автором мурала, созданного в 2020 году, стал алматинец Батыр Садвакасов.

– Проект создавался с большим трудом: требовалось много согласований с официальными инстанциями, нужны были денежные средства на краску, валики, аренду вышки, проектора. Один из алматинских предпринимателей поддержал инициативу и проспонсировал создание мурала. Важно, что Алматы стал первым городом, где появился мурал с изображением Димаша, – рассказал один из инициаторов проекта Ерлан Ибрагим.

К слову, на стене этого же дома, только с другой стороны, в 2019-м было нанесено граффити «Ожидание», на котором изобра­жены апашка с внуками. В связи с ремонтом фасада он был закрашен, но довольно быст­ро восстановлен по просьбе общественности. Этот мурал создавался в рамках IV Международного фестиваля монументального искусства MURAL FEST. Авторами работы выступили художники Сауле Сулейменова и Куаныш Базаргалиев.