Любовь НИ: Мы пропагандируем многонациональную культуру Казахстана Свежий выпуск 770 Елена БРУСИЛОВСКАЯ

– Любовь Августовна, открытию этого нового сезона предшествовало немало знаковых событий в жизни вашего коллектива. Расскажите, пожалуйста, об этом более подробно.

– Действительно, этот год был невероятно насыщенным для нашего театра. Мы участвовали во многих международных проектах, которые имеют большое значение как в плане развития межгосударственных связей, так и для популяризации казахской культуры за рубежом. Ведь, как известно, казахстанская культура складывается из всего многообразия этносов, которые живут на территории государства.

В связи с этим мне хотелось бы сделать небольшой экскурс в историю. Сразу скажу, что наш театр уникален уже тем, что это – первый национальный корейский театр в мире и единственный Государственный корейский театр, работающий за пределами Корейского полуострова. Он был образован в 1932 году на Дальнем Востоке, а когда в СССР начались массовые репрессии, в 1937 году коллектив был депортирован в Казахстан, в город Кзыл-Орду. За эти десятилетия на нашей сцене было поставлено более 300 спектаклей, концертных программ и театрализованных представлений. Наш театр необычен еще и тем, что в нем представлены все жанры корейского национального искусства: помимо драматической труппы есть фольклорно-этнографическая группа «Самульнори», балет традиционного корейского танца и солисты-вокалисты.

Хочу отметить еще одну очень важную для нас дату – 1968 год, когда вышло правительственное постановление, согласно которому театру был придан статус государственного республиканского, с тем чтобы он обслуживал места компактного проживания корейцев на территории Советского Союза.

– То есть изначально предполагалось, что ваш театр не будет замыкаться в рамках одной республики?

– Именно. А в советские времена местами компактного проживания был Узбекистан, где находились целые коре йские колхозы, это был Таджикистан, южные регионы Казахстана – Кзыл-Орда, Уштобе. Это была Российская Федерация, в разных частях которой компактно проживали представители корейской национальности. Тогда корейцы жили даже на Украи­не. Иными словами, жизнь разбросала нас по всей большой когда-то стране, и театр очень четко выполнял поставленную Правительством задачу, поэтому в те времена мы постоянно кочевали: допустим, месяц работали в Узбекистане, месяц – в России, потом разъезжали по всему Казахстану...

Cейчас места компактного проживания исчезли. Раньше в той же Талдыкорганской области были целые корейские поселки, сейчас их нет. Корейцы стали мигрировать из сел в города, из городов в другие государства. Это естественный процесс, и тут ничего не поделаешь, поэтому сейчас наш театр выполняет две основные задачи – культурную и политическую, являясь своеобразным фактором объединения корейцев по этническому признаку. Ведь только в корейском театре можно услышать родную речь, увидеть нацио­нальные костюмы и только в корейском театре бушуют те страсти, которые волнуют душу корейцев. А это крайне важно для этнической группы, живущей вне исторической родины.

– Тем более что это очень значительный этнический пласт.

– Безусловно, если учесть, что в Южной Корее, например, проживает около 50 миллионов корейцев, в Северной – около 30 миллионов, а вне родины – порядка 7 миллионов корейцев.

– А как встречали вас собратья в других странах?

– Нынешние гастроли показали, что мы очень востребованы, о чем прежде всего свидетельствует обширная гео­графия наших поездок. Нам очень помогают филиалы Ассоциации корейцев Казахстана, которые есть в каждом регионе. В нынешнем году у нас прошли крупные гастроли по городам России и Кореи. Дело в том, что с подачи корейской диаспоры в Российской Федерации на уровне федерального правительства было принято постановление о праздновании 150-летия проживания корейцев на территории России. Эту дату отмечали с большим размахом, поэтому мы побывали во многих городах: в Новосибирске, Томске, Челябинске, Перми, Екатеринбурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде и в Москве. При этом везде отмечалось, что именно благодаря Казахстану корейцы имеют возможность сохранять свою культуру. Как носители казахстанской культуры мы показывали театрализованное представление, отражающее нашу ментальность. Ведь мы, корейцы, скучаем друг по другу – у нас много друзей, родственников в других странах. И вы знаете, меня поразило даже не то, насколько радушно нас встречали корейцы, это вроде бы естественно, но и россияне принимали с восторгом.

– Значит, на ваших спектаклях бывали не только корейцы?

– Конечно, ведь Россия – это тоже многонациональная страна, на это, кстати, мы и ориентировались. И надо сказать, что наше выступление вызывало такой эмоциональный всплеск, что мы убедились: хотя нас сейчас и разделяют границы, но у нас как были общие ценности, так они и остались, как была духовность, так она и есть. И неважно, где мы живем – в Казахстане или в России, тема патриотизма, тема дружбы, общечеловеческих ценностей – они остались. И это главное.

– В общем, текущий год у вас прошел, можно сказать, на колесах.

– Да, в начале года, согласно договору о сотрудничестве между нашим театром и Союзом театральных деятелей Республики Кореи, мы приняли участие в Международном театральном фестивале в Сеуле. Там наш спектакль «Любовь женщины» по пьесе Жумагуль Солтиевой получил приз за особое раскрытие темы, а коллектив нашего театра был награжден медалью за развитие двусторонних отношений. Вернувшись, мы сразу же поехали в длительный тур по России.

Гастроли в Корею явились продолжением мероприятий в рамках 150-летнего юбилея, ведь проект, принятый в России, стал международным, и его заключительный этап прошел на нашей этнической родине. Там была проведена и международная конференция с участием российских ученых. В их выступлениях анализировались вопросы истории корейцев, в частности, как целый народ в силу определенных исторических причин вынужден был покинуть свою родину, оказался в другой стране и стал полноправной частью этой страны.

И это характеризует те государства, которые приняли корейцев, в том числе и наш Казахстан, где корейские переселенцы также стали полноправными гражданами, а Казахстан для них – родиной.

– В Корее вы выступали только в Сеуле?

– Еще и в городе Ансане, который считается местом компактного проживания выходцев из СНГ. Мы показывали концертную программу «Связанные одной судьбой», где не только рассказывалась история переселения корейцев, но и отразилась ментальность корейцев, проживающих в многонацио­нальном Казахстане.

– Любовь Августовна, какие новости в этом сезоне?

– Мы открыли его спектак­лем по мотивам казахских сказок об Алдаре Косе «Самая большая выгода» в постановке молодого режиссера Елены Ким, выпускницы Академии искусств имени Т. Жургенова, хореограф-постановщик спектакля – Анна Цой, а музыку написал главный дирижер нашего театра, композитор Георгий Юн. Кстати, мы не случайно взяли к постановке казахскую сказку, потому что это тоже своего рода воспитание патриотизма. Ведь с самого детства, слушая сказки, легенды и песни, мы можем познать культуру родной страны. Также в рамках открытия сезона в Алматы прошли гастроли театра «Ментхе» из Республики Кореи. Хочу отметить, что в 2009 году между нашим теат­ром и Союзом теат­ральных деятелей Республики Кореи был заключен меморандум о сотрудничестве. И вот уже 5 лет коллективы из Кореи привозят в Казахстан свои постановки.

Сейчас мы приступаем к работе над спектаклем под условным названием «Генерал Ко Сон Джи». Это национальный герой Кореи VIII века.

– Это взгляд на историю с позиции сегодняшнего дня?

– Да, причем это была идея Посольства Республики Кореи в Казахстане. Сценарий уже написан, сейчас заканчивается подготовительный период, после чего мы приступим к работе.

Наша задача – показать корейцев как часть общенациональной культуры Казахстана. Ведь мы уже другие, потому что вобрали в себя полиэтничность страны, в которой живем. Кстати, если вы посмотрите нашего Алдара Косе, то увидите, что хоть это и казахская сказка, но она – с корейским лицом.

– Не кажется ли вам, что статус театра музыкальной комедии несколько сужает рамки возможного?

– Вы правы, поэтому мы будем менять этот статус, чтобы наш театр оставался музыкальным, но не комедийным, а драматическим. А кроме того, мы бы хотели, чтобы он носил имя первого народного артиста Казахской ССР Ким Дина. Так что на будущее у нас большие, несколько даже амбициозные, планы, я надеюсь, что нам удастся претворить их в жизнь.



