Любовь, пережившая века Статьи Инеш БЕРЖАНОВА

Прошли столетия, однако красивая история об этой влюб­ленной паре продолжает жить и сегодня. Большой интерес к ней сейчас проявляет молодежь. Кстати, именно студенты стали инициаторами праздника.



А началось все с того, что участники республиканского движения «Болашак» 14 февраля 2011 года выступили против негласного проведения в Казахстане, в том числе в стенах общеобразовательных школ и государственных детских садов, Дня святого Валентина, далекого, по сути, от мировоззрения и устоев казахстанцев.

Ұлттық ғашықтар күні нацелен на популяризацию национальных традиций, олицетворяет чистую любовь, высокие отношения, готовность пожертвовать ради любимого собственной жизнью. Праздник нашел поддержку и в обществе, и на официальном уровне. Теперь ежегодно 15 апреля мы отмечаем «свой» День влюбленных, отличающийся как подходом к праздничным мероприятиям, так и их организацией.



Так, во многих школах республики состоятся песенные состязания на казахском языке, национальные игры, конкурсы, соревнования. При этом особый акцент делается на ознакомлении подростков с богатым фольклором казахского народа, в котором лиро-эпическая поэма о Козы-Корпеше и Баян-Сулу занимает особое место. Произведение было записано только в XIХ веке. В свое время им заинтересовался даже Александр Сергеевич Пушкин, который приезжал в Оренбург для сбора информации о Пугачевском восстании. Есть даже предположение, что поэт хотел на основе легенды написать собственную поэму.



Сама же легенда гласит о дружбе Сарыбая и Карабая. Они были так близки, что дали друг другу клятву: если их жены родят сыновей, то те вырастут как родные братья, если же дочерей, то это будут сестры. А если у одного родится дочь, а у другого сын, то дети их обязательно станут женихом и невестой. Заметим, что наряду с поэмой большой популярностью также пользуется и народная сказка с одноименным названием. В ней у погибшего на охоте Сарыбая родилась дочь, а у отрекшегося потом от клятвы Карабая – сын. В поэме, напротив, отец юноши погибает, в живых остается родитель Баян-Сулу.



Но так или иначе, героев разлучили еще в детстве. Однако они все же узнали правду. И отважный Козы-Корпеш пустился на поиски суженой. Обладая невиданной силой и храбрым сердцем, он сумел преодолеть все препятствия, которые появлялись на его пути. Между тем девушка уже была засватана за палуана Кодара – приемного сына семьи Баян-Сулу. Но стоило героям поэмы встретиться, как их сердца воспылали друг к другу любовью.



Согласно сказанию, в первой битве с Кодаром победа осталась за Козы-Корпешем. Он сжалился над противником, подарив ему жизнь. Но вероломный Кодар воспользовался моментом, напал на безо­ружного Козы-Корпеша, ранив его в самое сердце. Убитая горем, Баян-Сулу решилась отомстить Кодару и, якобы согласившись выйти за него замуж, попросила, чтоб он достал ей воды из глубокого колодца. Держась за косы своей «невесты», Кодар наконец-таки доб­рался до воды, но в этот момент девушка перерезала косы. Он так и остался на дне колодца, который Баян-Сулу приказала заб­росать камнями. Сама же направилась к месту гибели возлюбленного и, вонзив в сердце кинжал, умерла.

Интерес представляет тот факт, что многие из названий ныне существующих озер и гор региона «привязаны» к этой легенде. Так, в народе говорят, что известное ныне туристам местечко Баянаул в Павлодарской области было названо в честь прекрасной Баян-Сулу, семья которой здесь кочевала.



Кроме того, в сказке, когда обуреваемый ревностью Кодар решил отвести аулы подальше на юг, чтобы их не нашел Козы-Корпеш, фигурируют названия горы Алтын Тарак и урочища Каркара. По преданию, это Баян-Сулу «расставляла» такие приметы для суженого, чтобы он сумел ее найти. В одном месте она бросила свой золотой гребень, «выросший» в Алтын Тарак, а в другом воткнула перо, что носила в своих волосах – каркара, «превратившееся» в урочище Каркаралы.



А то озеро, где погибла влюб­ленная пара, сейчас называют Тансык. Баян-Сулу приказала Кодару отыскать низину около могилы сестры Тансык, снарядить караван, который во­зил бы туда воду из реки Аягуз. Целый год делал это Кодар. В итоге получилось искусственное озеро, которое и сейчас зовется Тансык.



Кстати, именно здесь, возле одноименной станции в Восточно-Казахстанской области, в свое время был построен, а позже немного реконструирован мавзолей Козы-Корпеша и Баян-Сулу. Высота его превышает 11 метров, а толщина стен составляет около 2 метров. Перед входом в мавзолей изначально были установлены четыре скульптуры, которые изображали Козы-Корпеша, Баян-Сулу, ее младшую сестру и сноху.



Достоверных данных о том, в каком веке построили памятник, до сих пор нет. Но предполагается, что он был сооружен еще до распространения ислама на территории Казахстана. Некогда изучением мавзолея занимался Чокан Валиханов, а сейчас он включен в Список памятников истории и культуры, взятых под охрану государством, а также в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

