Любовь, сильнее времени: в «Астана Балет» представили «Ромео и Джульетту»

30 и 31 октября на сцене театра «Астана Балет» ожила одна из самых пронзительных историй мировой культуры — «Ромео и Джульетта». Балет в хореографии Владимира Яковлева на музыку Сергея Прокофьева вновь напомнил зрителям о чувствах, которым неподвластно время, и о любви, способной бросить вызов вражде, предрассудкам и самой судьбе.

Фото: пресс-служба театра

Для артистов каждый выход на сцену с произведением мировой классики — это особая ответственность и волнение. Знакомая история каждый раз раскрывается по-новому, обретая свежие эмоциональные оттенки и находя отклик в сердцах зрителей. В партиях Ромео выступили ведущие солисты театра Сундет Султанов и Уэсли Карвальо, а образ Джульетты воплотили Назерке Аймухаметова и Камила Рахманберлиева.

Вот уже несколько столетий история юных влюблённых, чьи судьбы оказались заложниками многолетней вражды двух семей, остаётся удивительно современной. В ней — хрупкость первой любви, сила искреннего чувства, трагизм необратимых решений и надежда на то, что любовь способна преодолеть любые границы. Именно эта эмоциональная глубина позволяет произведению Шекспира вновь и вновь обращаться к каждому поколению, напоминая о непреходящих человеческих ценностях.

В постановке театра «Астана Балет» хореограф Владимир Яковлев предлагает динамичное и выразительное прочтение бессмертного сюжета. Работая над спектаклем, впервые представленным в 2017 году, постановщик стремился сохранить целостность повествования, подчеркнуть внутреннюю логику драматического развития и освободить сценическое пространство от лишних элементов. Благодаря этому главными выразительными средствами становятся пластика, движение и тонкая эмоциональная связь между героями.

Особую роль в спектакле играет музыка Сергея Прокофьева. Её выразительная сила передаёт всю палитру переживаний — от нежности и светлой надежды до тревоги, отчаяния и трагической неизбежности. Музыка не просто сопровождает действие, но становится его полноправным участником, раскрывая то, что невозможно выразить словами, и усиливая напряжение каждого сценического эпизода. В эти дни особую мощь и глубину музыкальному сопровождению придавал симфонический оркестр театра «Астана Балет» под руководством дирижёра Элмара Бурибаева.

Художественный руководитель театра Нурлан Канетов отметил: «Особенно приятно видеть такие масштабные полотна на сцене. Сцены поединков придают спектаклю особую динамику и зрелищность. Постановка Владимира Яковлева ярко передаёт атмосферу и эстетику шекспировской эпохи. Надеюсь, что нашим артистам удалось донести до зрителей всю глубину чувств, страсть и драматизм этой вечной истории».

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.