Картина индийского режиссера Сачиндра Шарма рассказывает о девушке Хуши Девани, которой родители не позволяют встречаться с возлюбленным Раджем. Влюбленные сбегают, женятся и проводят вместе медовый месяц. Но затем беременная Хуши вынуждена покинуть дом и скитаться. Судьба заносит ее в Алматы, где она находит работу и делает карьеру.

Съемки фильма Love you family прошли в Индии и Таиланде. В Алматы будет отснята заключительная часть картины. В художественной ленте задействованы известные индийские актеры Джоши Маной Наванет, Пардасани Акша Сунил, Салман Юсуф Кхан, Шакти Капур, Нав­ни Парихар, Мано Джоши. На одну из ролей утвержден казахстанский актер Фархат Абдраи­мов (он играет алматинского начальника Хуши).

– В этой картине у меня четыре съемочных дня. Роль комичная, будет очень смешно, – заверил актер.

В прокат Love you family выйдет в следующем году. Вице-президент национальной киностудии Серик Жубандыков сообщил, что в течение шести дней, которые съемочная группа компании проведет в Казахстане, ей будет оказываться всесторонняя помощь.

Отметим также, что «Казахфильм» в рамках программы государственно-частного партнерства ведет работу еще над двумя совместными проектами. Это фильм «Амре», который станет одним из первых проектов, реализованных в рамках нового формата копродукции Казахстан – США. И полнометражный художественный фильм «Композитор», рассказывающий о жизни и деятельности китайского композитора Си Синхая. Выдающийся музыкант последние два года своей жизни (1943–1945) провел в Алматы.