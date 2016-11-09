Картина индийского режиссера Сачиндра Шарма рассказывает о девушке Хуши Девани, которой родители не позволяют встречаться с возлюбленным Раджем. Влюбленные сбегают, женятся и проводят вместе медовый месяц. Но затем беременная Хуши вынуждена покинуть дом и скитаться. Судьба заносит ее в Алматы, где она находит работу и делает карьеру.
Съемки фильма Love you family прошли в Индии и Таиланде. В Алматы будет отснята заключительная часть картины. В художественной ленте задействованы известные индийские актеры Джоши Маной Наванет, Пардасани Акша Сунил, Салман Юсуф Кхан, Шакти Капур, Навни Парихар, Мано Джоши. На одну из ролей утвержден казахстанский актер Фархат Абдраимов (он играет алматинского начальника Хуши).
– В этой картине у меня четыре съемочных дня. Роль комичная, будет очень смешно, – заверил актер.
В прокат Love you family выйдет в следующем году. Вице-президент национальной киностудии Серик Жубандыков сообщил, что в течение шести дней, которые съемочная группа компании проведет в Казахстане, ей будет оказываться всесторонняя помощь.
Отметим также, что «Казахфильм» в рамках программы государственно-частного партнерства ведет работу еще над двумя совместными проектами. Это фильм «Амре», который станет одним из первых проектов, реализованных в рамках нового формата копродукции Казахстан – США. И полнометражный художественный фильм «Композитор», рассказывающий о жизни и деятельности китайского композитора Си Синхая. Выдающийся музыкант последние два года своей жизни (1943–1945) провел в Алматы.