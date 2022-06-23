Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах

Трудовые будни полицейских порой сводятся к рутинной работе, связанной с кражами, грабежами, мошенничеством и семейными скандалами. Однако нередки случаи, когда вызов может обернуться трагедией.

Большая ответственность за безопасность и спокойствие казахстанцев лежит на плечах стражей правопорядка. Отрабатывать вызовы им приходится ежедневно, ни на секунду не задумываясь о том, что именно этот выезд для них может стать роковым.

Такова история шымкентского участкового инспектора полиции Нуржана Омарова. Осенью 2018 года он вместе с напарником заметил на одной из автостоянок подозрительных молодых людей. После выяснилось, что парни – автоворы, и они оказали вооруженное сопротивление. Нуржан Омаров, которому тогда было 39 лет, получил 17 ножевых ранений.

– В тот день мы вместе с напарником отправились в один из домов искать мошенника, – вспоминает Нуржан Омаров. – Но на автостоянке заметили двоих молодых людей, дергавших ручки дверей припаркованных авто. На требование предъявить документы один из них стал убегать. Помню, как догнал его, повалил наземь и лишь после почувствовал боль в руке. Оказалось, что грабитель был с ножом.

Несмотря на ранения, Омаров применил приемы рукопашного боя и обезвредил преступника. Истекающего кровью полицейского доставили в больницу. Он перенес четыре операции. За самоотверженность и мужество получил орден «Айбын» II степени. У нашего героя три дочери и двое сыновей. Если они решат пойти по его стопам, добавляет участковый инспектор полиции, то ни в коем случае не будет противиться выбору. Ведь служить ради благополучия людей – благородно.

Такого же девиза в службе придерживается и 31-летний старший участковый инспектор Сарыагашского РОП Нурдаулет Едилов. В мае прошлого года он вмес­те с коллегой – участковым инспектором полиции Асылом Ережеповым спас детей, упавших в выгребную яму.

– Еще в детстве с мальчишеским любопытством наблюдал за отцом-полицейским, нередко примеряя его форму. А после окончания Шымкентского юридического колледжа МВД имени Бауыр­жана Момышулы решил стать гордостью папы – майора полиции в отставке, – вспоминает Нурдаулет Едилов.

Когда поступил вызов о том, что в выгребную яму упали дети, полицейские тут же ринулись по указанному адресу. Содержимое септика доходило 10-летней девочке до плеча. На руках она держала трехлетнего брата, чтобы тот не утонул. Медлить было нельзя. Нурдаулет Едилов спустился в яму и вытащил ребятишек. В практике сотрудника правоохранительных органов это был первый опыт спасения человеческой жизни, и с ним он справился на отлично. Тогда счет шел на секунды. Если бы ни подоспевший вместе с коллегами полицейский, в семье случилась бы беда. Нурдаулета Едилова наградили медалью «Ерлігі үшін».

«Мы лишь выполняли свою работу», – скромно говорят герои материала, в том числе старший лейтенант отдела криминальной полиции Ерсултан Куаныш из Туркестанской области. Летом прошлого года он спас от самоубийства 22-летнюю девушку.

По воспоминаниям опер­уполномоченного, в полицию позвонила сестра девушки, пытавшейся свести счеты с жизнью. Он первым прибыл на место. Не растерявшись, сумел как можно ближе подойти к отчаявшейся девушке.

– Одну ногу она уже перекинула через парапет, – добавляет 24-летний сотрудник ДП. – Мне удалось схватить ее за руку. Потом, немного успокоившись, она рассказала, что решилась на опрометчивый шаг из-за ссоры с мужем. Тот якобы хотел уйти от нее...

Имя участкового инспектора отдела полиции города Кентау Нурлана Абдиева тоже имеется в списке отважных сотрудников МВД. Он голыми руками обезоружил опасного рецидивиста. По пути к месту вызова (семейный скандал) страж правопорядка увидел на обочине дороги толпу людей. Оказалось, что опасный преступник наносил удары ножом лежавшему на земле человеку. Никто из очевидцев не смог дать отпор нападавшему, и лишь Нурлан Абдиев сумел отбить пострадавшего. К сожалению, последний скончался в больнице. Но благодаря отваге полицейского удалось обезо­пасить других людей.

Таких как Нуржан Омаров, Нурдаулет Едилов, Ерсултан Куаныш и Нурлан Абдиев в рядах казахстанской полиции – сотни. И каждый из них спасает жизни казахстанцев, рискуя своей…