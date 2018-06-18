Любящее сердце

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Аида Ахметова

Стихи Марфуга Бектемирова (1958–2013 гг.) сочиняла с самого раннего детства. Так, стихотворение «Аққуым менің, қайдасың?» написала в 14 лет. На его основе композитор Ануарбек Бекжанов создал песню, которую исполнил певец Ералхан Абишев, и ее полюбили слушатели.

Она и сама писала музыку к своим произведениям, к примеру, к «Аққайыңға», «Келемін аралап Көкшені», «Махаббат мұнары».

Марфуга Бектемирова, окончив факультет журналистики КазГУ им. аль-Фараби, трудовую деятельность начала корреспондентом в районной газете «Шалқар» Кокчетавской области. Затем работала в разных СМИ, в последние годы – главным редактором республиканской газеты «Есіл». Член Союза писателей Казахстана, победительница состязания среди поэтов республики в честь 150-летия Абая, ее имя занесено в энциклопедию «Астана».

Она – автор более десяти книг, в том числе «Жанары жәудір дүние», «Айдыным менің», «Ғашық жүрек», «Еңлікгүл», «Сандуғаш», «Тобылғы түн». Печаталась в журнале «Молодая гвардия», в Москве тиражом 10 тыс. экземпляров выпущена книга «Белый парус мечты». Ее привлекала не только поэзия, но и художественная проза, пуб­лицистика, сатира, тематика произведений была богата и разнообразна. Занималась Марфуга Бектемирова и переводами. Так, в издательстве «Аударма» в серии «Жыр-жауһар» был напечатан сборник стихотворений Анны Ахматовой, переведенных ею с русского на казахский язык.

Личность и творчество Марфуги Бектемировой, как говорили выступающие, интересна любителям поэзии как в Казахстане, так и за его пределами. В стихах отражается любовь автора к родной земле, ее красоте и богатству, к людям, известным и обычным. Она говорит о душе человека и поз­воляет почувствовать дух эпохи.

Супруг поэтессы, член Союза писателей Казахстана Есенгельды Суюнов рассказал, что Марфуга была всесторонне одаренной личностью, примерной женой, заботливой матерью и всегда, до конца своей жизни, писала стихи.

На вечере памяти выступили декан факультета журналистики профессор Кайрат Сак, доктор филологических наук Сауле Апанова, кандидат филологических наук Онайгул Туржан, поэт Ыкылас Ожай, отметившие, что творчество Марфуги Бектемировой неразрывно связано с духовной жизнью страны, ее произведения лиричны, их отличает богатый поэтический язык.

Некоторые стихотворения студенты прочитали наизусть, были исполнены и песни, сочиненные на стихи Марфуги Бектемировой. Также собравшиеся увидели телепрограмму «Жыр жазамын жүрегімнен», посвященную творчеству Марфуги Бектемировой – замечательной самобытной поэтес­сы, произведения которой займут свое место в истории казахской литературы.

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