Любые попытки "раскачать" языковую проблему обречены на провал

Политика
3359
Галия Шимырбаева
– Роль и значимость Основного закона в жизни каждого отдельно взятого гражданина и всего казахстанского общест­ва несравнима ни с какими другими законами, – говорит он. – Обратившись к преамбуле нашей Конституции, необходимо отметить, что народ Казахстана обозначен в ней в единственном числе. Это означает отсутствие какого-либо деления народа на нации, народности, другие этнические, расовые, религиозные обособления, проживающие на исконно казахской земле.

Одноименное название имеет и учреждение, отвечающее за разработку и реализацию государственной политики по обеспечению общественного согласия и общенационального единства, – Ассамблея народа Казахстана. Напомню: при его создании предлагалось употребить слово «народ» во множест­венном числе. Однако один из авторов Основного закона, академик Гайрат Сапаргалиев обосновал и доказал, что слово «народов» не будет способствовать укреплению межнационального единства и сог­ласия. Его позиция была поддержана Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, по чьей инициативе и был создан этот орган.

Нормы (правила поведения) Конституции обладают высшей юридичес­кой силой и имеют прямое действие. Поэтому Основной закон государства требует бережного к себе отношения, содержащиеся в нем нормы не допус­кают двусмысленного толкования.

Правовая охрана Конституции РК возложена на Президента страны. Он, согласно пункту 2 статьи 40, выступает как символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости конституционных прав и свобод человека и гражданина. Ряд статей Конституции содержит в себе положения, которые, являясь конституционными основами межнационального согласия, конкретизируются и детализируются в текущем законодательстве страны. Так, пункт 3 статьи 5 Конституции в императивной (обязательной, безусловной) форме устанавливает запрет на разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни.

– А что это означает конкретно?

– А то, что любые деяния, включая публичные высказывания, расо­вого или националистичес­кого содержания, способные привести к межэтничес­ким или к межрасовым конфликтам, не просто антиконституционны, но и должны преследоваться по закону.

Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, основываясь на Конституции, содержат в себе отдельные составы правонарушений, за которые наступает, соответственно, уголовная или административная ответственность. Поэтому любые попытки разжигания на мирной казахской земле различного рода конфликтов должны пресекаться силой государственного принуждения, а лица, виновные в этом, привлекаться к юридической ответственности.

Определяющее значение в сохранении межнационального согласия в нашем многонациональном государстве, где все без исключения нации составляют единый народ Казахстана, имеет положение, закрепленное в статье 14 Конституци. По ней все равны перед законом и судом, и никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, мес­та жительства или по любым иным обстоятельствам. Эти положения в императивной форме устанавливают правовые гарантии каждому (гражданам РК, иностранцам и лицам без гражданства) на равенство перед законом, защиту в суде и других государственных органах от любых проявлений дискриминации по вышеуказанным признакам. Лица, виновные в этом, должны привлекаться к юридической (уголовной, административной, граж­данско-правовой, дисциплинарной и материальной) ответственности, что нашло свое отражение в текущем законодательстве страны.

– Как вы прокомментируете языковую проблему? И есть ли она в Казахстане?

– Это на самом деле не проблема, а вопрос. Просто некоторые деструктивные силы пытаются превратить его в проблему, которой нет и не должно быть. Этот вопрос просто, конкретно и понятно освещен в статье 7 Конституции, где четко, без всяких двусмысленностей прописано, что в Республике Казахстан государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально применяется русский язык, и государство заботится о создании условий для изучения и развития языков народа Казахстана. Официальное толкование норм Конституции является исключительной прерогативой Конституционного совета республики.

– Что следует понимать под государственными организациями?

– Согласно пункту 2 статьи 7 Конституции, под этим понимаются государственные органы, предприятия, учреждения, а также организации, доля государства в уставном фонде которых превышает 50%. Поэтому лица, работающие в вышеуказанных государственных структурах, как и лица, работающие в органах местного самоуправления, обязаны (если к ним обращаются на государственном или русском языке) отвечать на языке пос­тупившего обращения как в устной, так и в письменной форме. При этом «наравне» следует понимать не иначе как «на равных позициях». Специальное употребление русского языка в государственных организациях фактически закрепляет за ним статус официального языка. Поэтому любые попытки «раскачать» языковую проб­лему обречены на провал. Это следует из духа и буквы Основного закона.

Подтверждением тому может служить статья Президента Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего», где Глава государства отмечает: «Широкое применение казахского языка не означает ограничения для использования других языков, особенно русского». Являясь основой межнационального согласия, Конституция создает условия для мирного и созидательного сосуществования всех этносов, проживающих в Казахстане.

